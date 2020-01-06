T.C. BAKIRKÖY 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

KARAR NO : 2023/194
Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/05/2023 tarihli ilamı ile sanık ADNAN UMUT ÖZER'in TCK'nin 81/1, 35/2 ve 62 maddeleri gereğince (3 kez) 9 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık ve müdafitarafından bu karara yönelik istinaf başvurusunda bulunulduğu, müştekiSabri ve Türkan oğlu, 02/06/1989 Zeytinburnu doğumlu, İstanbul, Zeytinburnu, Yeşiltepe nüfusunda kayıtlı AHMET ÖNER tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra müştekilere kararın ve istinaf başvuru dilekçelerinin tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde karara yönelik istinaf yasa yoluna gidileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 03/07/2023
Basın No: ILN01854989
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