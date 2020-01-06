T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2022/324 Esas

- ŞABAN KÖSE TC:47506449032Davacı tarafından aleyhinize Kırklareli ili Vize ilçesi Develiköyü 103 ada 194 parsel sayılı taşınmazdangeçit hakkı talep edilmiş olmakla,Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste oturmadığınızdan bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü:21/09/2023 günü saat: 12:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.19/06/2023

Basın No: ILN01854353

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