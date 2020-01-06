T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/607 Esas

Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle mahallesi1191DükkanHüseyin NASSamsun Büyükşehir Belediye BaşkanlığıDavaya konu Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi 1191 ada3 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir belediyeEncümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/607 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.29/05/2023

Basın No: ILN01854076

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