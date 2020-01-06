T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

2023/306 Esas2023/243Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/05/2023 tarihli ilamı sanık Sinem Ceylan hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, dosyanın müştekisi olan Vasly ve Anna oğlu, 1960 Ukrayna doğumlu, MYKHAILO KUZENKO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak istinaf yasa yoluna başvurma, istinaf dilekçesine karşı da cevap dilekçesi sunma hakkının bulunduğu İLANEN TEBLİĞ olunur.03.07.2023

Basın No: ILN01854903

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