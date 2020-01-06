T.C. BAKIRKÖY 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/05/2023 tarihli ilamı ileTCK'nin 81/1, 35/2 ve 62 maddeleri gereğince (3 kez) 9 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık ve müdafitarafından bu karara yönelik istinaf başvurusunda bulunulduğu, müştekiSabri ve Türkan oğlu, 02/06/1989 Zeytinburnu doğumlu, İstanbul, Zeytinburnu, Yeşiltepe nüfusunda kayıtlıtüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarıncaİlan tarihinden itibaren 15 gün sonra müştekilere kararın ve istinaf başvuru dilekçelerinin tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde karara yönelik istinaf yasa yoluna gidileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 03/07/2023

Basın No: ILN01854989

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