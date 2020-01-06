T.C. ÇİFTLİK ASLİYE HUKUKMAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA DUYURUSU

ESAS NO : 2023/38 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , BOZKÖYBELEDİYESİ ileDavalılar , MUSTAFA ÇELİK, ZEYNEP GÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.1-Davanın Esas No'su : 2023/38 Esas

2-Davalıları : Mustafa ÇELİK, Zeynep GÜN

3-Kamulaştırmayı Yapan İdare : BOZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4-Dava Konusu Yer : Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Bozköy Kasabası Yenikent Mah. 109ada 164 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar alındığı hk.

5-Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün gün içerisinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

6-Açılacak davalarda husumet (yukarıda 3. bentte yazılı) idareye yöneltilmelidir.

7-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tespit edilecektir.

8-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çiftlik Şubesi'ne) yatırılacaktır.

9-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin çıkarıldığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4560 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 10. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca duyurulur.



Basın No: ILN01854358

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