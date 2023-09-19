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T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2018/383 EsasALİ MURAT KİPER Rumeli Cad Meriç Apat. No: 21-23/5 Şişli/ İSTANBULDavacı Murat Rüştü Akman tarafından davalı Ali Murat Kiper ve diğerleri aleyhine açılan Miras payının devri sözleşmesine bağlı tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılamasında;Davalı ALİ MURAT KİPER'in bildirilen adresinde tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresinin tespiti mümkün olmamıştır, dava tarihi itibari ile ön inceleme aşamasına gelindiğinden davalı Davalı ALİ MURAT KİPER'e ön inceleme duruşma gününün HMK 139. maddesi gereğince meşruhatlı olarak ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ön inceleme duruşma gününün HMK 139. maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu; ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.Duruşma günü : 19/09/2023Duruşma saati : 09:00Duruşma yeri : Burhaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Basın No: ILN01851755

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