DÜZELTME İLANI

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2023/616950 İKN' li İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü Bahçeköy Orman Fidanlık Şefliği Fidan Satış Sahasının Düzenlenmesi İşi, Göktürk Orman Fidanlık Şefliği Gölgelik Alanı Yapımı, Çobançeşme Orman Fidanlık Şefliği Garaj Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır

1)İhale (son teklif verme)tarih ve saati:14.07.2023-10:30

2)Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

Gazetenin adı ve tarihi(yayımlanmış ise):Damga gazetesi 25.06.2023

www.takvim.com.tr 25 06 2023,

3)Düzeltilen (madde/maddeler)şunlardır

İhale ilanının 3-a Maddesinde İhale (son teklif verme)tarih ve saati 20.07.2023-10:30 olarak değiştirilmiştir.



Basın No: ILN01853784

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