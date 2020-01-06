DEVLET HASTANESİ -SİLİVRİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/654620

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ -SİLİVRİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : YENI MAHALLE NEDİM BEYAZGÜL SOKAK NO:4 34570 SİLİVRİ SİLİVRİ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2127272100 - 2127275949 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 59 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ AYNİYAT BİRİMİ ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren en fazla 5(beş) kez sipariş çekilecek olup, İdarenin yazılı siparişi üzerine 5 (beş) iş günü içerisinde Silivri Devlet Hastanesi Ayniyat Birimi depolarına peyderpey teslim edilecektir. 5(Beş) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. Malzemelerin tamamı 20/12/2023 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.07.2023 - 13:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler 4., 16., 17., 48. ve 56. kalemler için 16 maddelik Ürün Güvenlik Formunu sunmalıdır..



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: NUMUNE:İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin şartnamede belirtilen numunelerin (marka, model v.b. belirterek ) her biri için ihaleden sonra talep edilmesi üzerine ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla teslim edeceklerdir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN01853563

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