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VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mehmet Akif Mahallesi 259 Ada 36 Parselde kayıtlı 13.373,41 arsa alanı ile birlikte 5.322,00 m2 kullanım alanı bulunan Otel ve Arsasının demirbaşlarıyla birlikte şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ( 35/a ) maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Bahse konu satış İhalesi 17.07.2023 Pazartesi günü saat 14.00'te Belediye Encümeni huzurunda ve Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. Taşınmazın muammen bedeli 50.000.000,00-TL (ellimilyontürklirası) olup, geçici teminatı 1.500.000,00-TL. (birmilyonbeşyüzbintürklirası)'dır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.

Teklif Mektubu ( Şartname ekinde örneği mevcut) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilat makbuzu Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi ( ikametgah belgesi) Gerçek ve tüzel kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekaletname İhaleye iştirak edecek kişilerin Tüzel Kişilik olması halinde, 2023 yılı onaylı Tüzel Kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerden alacağı Tüzel Kişiliğin faaliyette olduğuna dair belge. Ortak katılım halinde Ortaklık beyannamesi Belediyemize borcu olmadığına dair yazı. Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır.



Otel ve Arsasının demirbaşlarıyla birlikte satış ihalesinin kati teminatı %6 (yüzde altı) oranında olacaktır.



5- Şartname bedeli 1.000,00- TL+ KDV (bintürklirası) olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.



6- 2886 Sayılı Yasanın 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.



7- Talipli ihale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.



8- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 1.000,00- TL+KDV (bintürklirası) karşılığında satın alınabilir.



9- İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.30'a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.



10- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



11- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



Basın No: ILN01850224

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