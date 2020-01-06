T.C. İSTANBUL 4. İŞ MAHKEMESİ

Dosya No: 2007/202 Esas

İLAN

Davacı SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar Ali BEYKOZ, Gürsel ERK, Metin Riyaz KARAALTIN aleyhine açılan alacak davasında; Mahkememizce alınan 24/10/2022 tarihli bilirkişi heyet raporunun sonuç kısmında;23.07.1996 tarihli Bayındırlık ve İskân Bakanl şileri Metin Öztaş (İnşaat Mühendisi), Yılmaz Bayındır (Mimar) ve Ali Genç (Elektrik Mühendisi)'ten oluşan heyetten alınan "Teknik İnceleme Raporunda" Sait Halim Paşa Yalısı ve etrafında yapılacak işlerin 1994 yılında 6.162,15 TL'sına ihale edildiği, ihale bedelinin tamamının ödendiği buna karşın 1996 yılında yapılan mezkür inceleme raporu ile yapılan işlerin rayiç bedellerinin 141,98 TL olarak tespit edildiği bu durum karşısında 6.020,18 TL ödemenin fazla olduğunun tespit edildiği,1994 yılı içinde Yalıda meydana gelen yangın neticesi Kültür ve Turizm Varlıklarını koruma yasasına göre kurullardan gerekli izin ve ruhsat alınmadan görevlerini kötüye kullanarak onarım ve tadilat işlerini yaptıkları ve iş yapılmadığı halde ödeme yapılmış gibi gösterildiği iddiası ile davalılar aleyhine farklı mahkemelerde devlet hesabına eşya alım ve satımında fesat karıştırarak irtikâpta bulunmak, zimmet suçlarından dolayı davaların ikame edildiği, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasında davalılardan Metin Riyaz Karaaltın ile Gürsel Erk'in zimmet suçunu işledikleri kanaatine varıldığı, Metin Riyaz Karaaltın hakkındaki davada mahkumiyet hükmü verildiği, Gürsel Erk'in yakalanıp sorgusu yapılmadığından davasının tefrik edildiği ve Ali Beykoz'un fatura tarihlerinden sonra bölge müdürlüğünde görevlendirilmiş olması nedeniyle beraatine karar verildiği,İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasında sanık olan davalılar hakkında zimmet, irtikâp ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından açılan davaların zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verildiği,Anılan kararların kesinleşme şerhlerine dair bilgi bulunmadığı, Gürsel Erk hakkında nihai bir mahkumiyet hükmü bulunup bulunmadığına dair kayda rastlanmadığı,Anılan kararlar çerçevesinde Metin Riyaz Karaaltın, Gürsel Erk ve Ali Beykoz'un mali anlamda sorumlu bulunup bulunmadıklarına dair takdirin Sayın Mahkemeye ait olduğuDosyada mübrez Ceza mahkemeleri tarafından alınmış teknik ve mali bilirkişi raporlarından 6.020,18 TL fazla ve yersiz ödeme olduğuna dair kanaat bildirildiği görülmekle tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;6.020,18 TL fazla ödemenin davalılardan alınıp davacıya ödenmesi gerektiğine ilişkin rapor düzenlenmiştir. HMK 281 ve T.K. 28. Maddeleri gereğince bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren iki hafta içinde itiraz etme süreniz olduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 14/06/2023

Basın No: ILN01852806

#ilan.gov.tr