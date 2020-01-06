T.C. DÜZCE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/175 Esas

Davacı Kadir Türker tarafından davalı Mehmet Türker ve diğerleri hakkında açılanMuhdesat davasının yapılan yargılamasında; Dava dilekçesinin özeti: Düzce ili, Cumayeri ilçesi, Orta mahallesi, 248 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 2 adet ev, 1 adet tek katlı, 1 adet çift katlı ahır ve samanlık ile taşınmaz üzerindeki meyve ağaçlarının davacıya ait olduğuna karar verilmesi talep edilmiştir.Dosyanın duruşma günü: 19/12/2023günü saat 09:40'dır.İlanen tebligat sebebi; mahkememizce dosyanın davalılarından Mehmet Türker'e çıkartılan tebliğler yapılmamış ve tüm araştırmalara rağmen adreslerine de ulaşılamamış ve bu nedenle de ilanen tebliğe karar verilmiştir.Davalı Mehmet Türker için ihtarlar;1.İlandan itibaren HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerekmektedir, yine belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız, hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devamla hüküm kurulabileceği hususu ihtar olunur.2.HMK 139 maddesi gereğince belirtilen tarihte ön inceleme duruşması yapılacaktır. Bu amaçla sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacağı ve gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın gelmeyenin muvafakatı olmadan iddia ve savunmasının genişletip değiştirebileceği ihtar olunur.



Basın No: ILN01851764

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