T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 10:10-

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 10:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.: İstanbul İl, Bayrampaşa İlçesi, Muratpaşa (Tapuda:Sağmalcılar) Mahallesi, Ata Caddesinde, tapunun 3511 parsel numarasında kayıtlı ve Ata caddesinden 87 dış kapı numarası alan 247,92m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 150/1008 arsa paylı bodrum kat (1) nolu dükkanınniteliğindedir.300.000,00 TL (Borçluya Ait 1/2 Hissesi)%1822/06/2023

Basın No: ILN01853424

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