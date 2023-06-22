T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/867 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmaz : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçesi, Muratpaşa (Tapuda:Sağmalcılar) Mahallesi, Ata Caddesinde, tapunun 3511 parsel numarasında kayıtlı ve Ata caddesinden 87 dış kapı numarası alan 247,92m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 150/1008 arsa paylı bodrum kat (1) nolu dükkanın borçluya ait 1/2 hissesi niteliğindedir.
Kıymeti : 300.000,00 TL (Borçluya Ait 1/2 Hissesi) KDV Oranı: %18
Artırma Bilgileri
22/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ2021/867 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/867 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmaz : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçesi, Muratpaşa (Tapuda:Sağmalcılar) Mahallesi, Ata Caddesinde, tapunun 3511 parsel numarasında kayıtlı ve Ata caddesinden 87 dış kapı numarası alan 247,92m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 150/1008 arsa paylı bodrum kat (1) nolu dükkanın borçluya ait 1/2 hissesi niteliğindedir.
Kıymeti : 300.000,00 TL (Borçluya Ait 1/2 Hissesi) KDV Oranı: %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 10:10-
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 10:10
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01853424
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