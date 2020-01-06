T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2. İ L A N
ABRAHAM ÖZABRAHAMYAN'nın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALEKSANDIR OHANYAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/04/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 16727348660
ADI SOYADI : ALEKSANDIR OHANYAN
BABA ADI : NİKOLA
ANA ADI : SOFİYA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1911
DOĞUM YERİ : HORA
T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİSayı : 2020/313 Esas
ABRAHAM ÖZABRAHAMYAN'nın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALEKSANDIR OHANYAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/04/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 16727348660
ADI SOYADI : ALEKSANDIR OHANYAN
BABA ADI : NİKOLA
ANA ADI : SOFİYA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1911
DOĞUM YERİ : HORA
Basın No: ILN01851714
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