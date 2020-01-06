T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/92 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , AYSEL AKMAN, AYŞE AKIN, DUDU AKIN, HURİSER ÇAM, İBRAHİM AKIN, İBRAHİM AKIN, İLHAN AKIN, KADRİYE ÖZMEN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince:

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Horzum Mahallesi 183 ada 43 ve 44 parsel sayılı taşınmazın DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, taşınmaza 85.744,26 TL bedel takdir edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'dür.

İlgili kişilerin kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltileceği,

Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen 30 gün süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazların kamulaştırmayı yapan DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına VAKIFBANK Ödemiş Şubesine yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği

Duruşmanın 06/07/2023 günü saat 10:18 'de yapılacağı ilanen tebliğ olunur. 24/05/2023



Basın No: ILN01851757



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