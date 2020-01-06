T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/421 Esas

DAVACI: ADALET GERMAN

DAVALI: TUFAN SARIKAYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Dava dilekçesi ekli yurtdışı tebligat davetiye çıkarılmış olup, yurtdışı tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/01/2024 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01851731



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