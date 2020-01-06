T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A NDOSYA NO : 2019/285 Esas
KARAR NO : 2022/766
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/12/2022 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince, 5237 Sayılı TCK'nun 51/1 maddesi gereğince erteli 10AY HAPİSve20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık İsa ve Zekiye oğlu, 22/05/1974 doğumlu, UKRAYNA uyruklu DILIAVER AZIZOV hakkında kararverilmiş olup sanığın adresinekararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.22.06.2023
Basın No: ILN01851722
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