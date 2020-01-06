T.C. ANTALYA 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin 31/03/2023 tarih 2022/267 Esas, 2023/168 sayılı ilamı ileTCK.265/1, 265/3, 31/3, 62, 50/1-a. 50//2, 52/4 maddeleri gereğince neticeden 2.660 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilen,Zafer ve Sevinç oğlu 10/12/2004 Antalya doğumlu, Ağrı Patnos Andaçlı mah/köy nüfusuna kayıtlıtüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetininilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 7 günlük yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01850778

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