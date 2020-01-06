T.C. ANKARA1. İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2023/2779

KARAR NO : 2023/3533

Hakimliğimizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24.02.2023 tarihli ilamı ile; Hasan ve Fatma'dan olma, 04.03.1970 Haymana doğumlu, Ankara, Haymana, Dereköy mah/köy nüfusuna kayıtlı Hükümlü MEVLÜT BUYUR hakkında Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 31.01.2019 tarih 2018/159 Esas, 2019/107 Karar sayılı ilamı ile "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına hükmedildiği, hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 51/1 maddesi gereğince ertelendiği ve sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 51/3 maddesi gereği 1 yıl denetim süresi belirlenerek kararın 31.10.2019 tarihinde kesinleştiği ancak hükümlünün denetim süresi içerisinde 30.04.2020 tarihinde kasıtlı bir suç işlediği anlaşılmakla hükmedilen 3 AY 22 GÜN ERTELİ HAPİS CEZASININ 5237 sayılı TCK'nın 51/7 maddesi gereği AYNEN İNFAZINA karar verilmiş, adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilememiş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması, tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükümlüye gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 4675 Sayılı Kanunun 6/5 ve son maddeleri gereğince hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile beyanda bulunmak suretiyle Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01850741

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