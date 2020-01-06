T.C. TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/409 Esas

Davacı Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi tarafından, davalılar Ahmet Tunç ve Efrail Fidan'a Yapı Kredi Bankası ile Yaşar Fidan arasında imzalanan kredi sözleşmesinden doğan borcun ödenmemesi nedeniyle Trabzon ili Ortahisar ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 923 ada 128 parsel H Blok, 1.kat, 11 Numaralı Bağımsız bölümde kayıtlı mesken üzerindeki tasarrufun iptali davasının açıldığı, dava dilekçesi ve eklerinin davalılardan Ahmet Tunç'un yurt içi adresi olan "1402. Sok. Barbaros Mahallesi, 24100, Merkez Erzincan" adresine yapılan tebligatın muhattabın tanınmadığı gerekçesiyle iade edildiği ve mersis numarasında görünen "Cumhuriyet Mahallesi, Pala Sok. No:3B, Köse/Gümüşhane" adresine yapılan tebligattın Belediyenin Ocak 2020 tarihinde başlayan max projesi nedeniyle yeni adres güncellemeleri olduğu ve belediye tarafından henüz kapı numaralarının çakılmadığı gerekçesiyle iade olduğu, dava dilekçesi ve eklerinin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu davaya ilişkin cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususunda düzenlenen ilan metni ilanen tebliğ olunur. 10/05/2023

Basın No: ILN01850762

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