T.C. ANKARA 23. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2021/744 Esas

Davacı, YETER GÜLLÜDERE ile Davalı, EROL GÜLLÜDERE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda, 23/05/2023 tarihli Gerekçeli Kararımız ile; "HÜKÜM :Davanın KABULÜ ile;

1-ANKARA ili, ELMADAĞ ilçesi, YENİPINAR mah/köy, 4 Cilt, 50 Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, SATILMIŞ ve SATIA kızı, 30/12/1962 doğumlu, 15961028956 TC Kimlik numaralı davacı YETER GÜLLÜDERE ile aynı yer ve sırada kayıtlı MEHMET ve HATİCE oğlu, 25/09/1956 doğumlu, 16072025216 TC Kimlik numaralı davalı EROL GÜLLÜDERE'nin TMK'nun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Davacı kadının nafaka talebinin kabulü ile; davacı kadın için daha önce takdir edilen aylık 800,00 TL tedbir nafakasının karar tarihi itibariyle (23/05/2023) artırılarak aylık 1.500 TL'ye yükseltilmesine, karar kesinleşinceye kadar devamına, kararın kesinleşmesinden sonra ise aynı miktar nafakanın yoksulluk nafakası olarak devamı ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bu miktar nafakanın kararın kesinleşmesinden itibaren gelecek her yıl Üfe ortalaması oranında artırılmasına, fazlaya ilişkin talebin reddine,

3-Davacı kadının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 30.000 TL maddi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

4-Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 30.000 TL manevi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

5-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 179,90 TL harcın, başlangıçta peşin alınan 59,30 TL harçtan mahsubu ile eksik kalan 120,60 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

6-Davacı bu davada kendisini vekil ile temsil ettirmiş bulunduğundan, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 9.200 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davacı tarafından bu dava için yapılan 279,50 TL yargılama gideri, başlangıçta alınan 59,30 TL peşin harç, 59,30 TL başvurma harcı ve 8,50 TL vekalet harcı olmak üzere toplam 406,60 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Talep gibi, dosyada Adli yardım kararı bulunduğundan 4.602,00 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

İlişkin, davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar, gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İstinaf yoluna başvurabilecekleri hususu açıkça okunup usulen anlatıldı. "

Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01850749

#ilan.gov.tr