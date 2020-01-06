İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

|SIRA NO
|TAPU MAHALLE
|İDARİ MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
|HİSSE ORANI
|NİTELİĞİ
|İMAR DURUMU
|TAHMİNİ BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|İHALE USULÜ
|MEVCUT KULLANIM DURUMU
|1
|KABAOĞLU
|KABAOĞLU
|199
|3
|507,75
|TAM
|ARSA
|KONUT ALANI
|2.538,750,00 TL
|76.165.00 TL
|06.07.2023
|11.35
|AÇIK TEKLİF
|BOŞ
1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 05.07.2023 Çarşamba günü saat : 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
GERÇEK KİŞİLERİN ;
a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)
b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi
c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.
d- Noter tasdikli imza beyannamesi.
e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.
TÜZEL KİŞİLERİN ;
a- Tüzel Kişilğin Noter tasdikli imza sirküleri.
b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2023 yılına ait)
e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.
Basın No: ILN01848559
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