T.C. İZMİR 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

2022/415 EsasALP YAVUZ ÖZKONYALI- TC: 37....54ZAREMA KANDITZE- (GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ UYRUKLU )Boşanma17/06/2022Davacı ALP YAVUZ ÖZKONYALI ile Davalı ZAREMA KANDITZE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli )) davasında;Mahkememizce, davalı ZAREMA KANDITZE'nin dava dilekçesinde bildirilen ve adres araştırması sonucu tespit edilen tüm adreslerine yapılan tebligatları iade dönmüş olduğundan, davalıya tebligat yapılamamış, davalıya duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 26/09/2023 günü saat 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01849321

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