T.C. İSTANBUL 41. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2022/95 Esas2023/31Parada Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/01/2023 tarihli ilamı ile 197/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS, 120 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Muhammad ve Amangul oğlu, 01/01/1967 doğumlu,Türkmenistan,mah/köy nüfusuna kayıtlı BABA AMANOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE ,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.06.2023

Basın No: ILN01849396

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