T.C. İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/575 Esas Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;Dosya murisi Havva AÇILMAZ01/01/1933 Konyadoğumlu Aksaray İli, Eskil İlçesi, Böget Köyü, Cilt 62Hane BSN 11 'de nüfusa kayıtlı Havva AÇILMAZ ( TC:11628081142) ' nin mirasçılarının tüm aramalara rağmen tespit edilemediğindenHMK nun 594 maddesi gereğince murisin mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Türk Mahkemelerinden alınmış veraset ilamı ile birlikte mahkememize müracaat etmeleri, aksi halde ileride çıkacak mirasçılarının istihkak hakları saklı kalmak kaydı ile murisin son mirasçısının HAZİNE olacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16/02/2023

Basın No: ILN01849260

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