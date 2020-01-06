T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

SIRA İL İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL ESAS NO MALİK Alan m² 1 Afyon Dinar Çobansaray 0 662 2023/100 OsmanOğlu, Mevlüt Ay 1.221,56 m² 2 Afyon Dinar Çobansaray 0 982 2023/102 Nurettin Oğlu, Abbas Karataş, 932,02 m² " " " " " " Dedeli Kızı, Azime Sayın " " " " " " " Dedeli Kızı, Azize Sayın " " " " " " " Dedeli Oğlu, Fikret Sayın " " " " " " " Dedeli Kızı, Filiz Sayın " " " " " " " Dedeli Oğlu, Mücahit Sayın " " " " " " " Dedeli Oğlu, Refik Sayın " " " " " " " Dedeli Kızı, Yağmur Mordoğan " " " " " " " Dedeli Kızı, Yeliz Serdar " " " " " " " Burhanettin Kızı. Dilek Çörek " " " " " " " Burhanettin Kızı, İzel Şeker " " " " " " " Burhanettin Kızı, Nazlı Çevlik " " " " " " " Burhanettin Kızı, Reyhan Çelik " " " " " " " Burhanettin Kızı, Selbes Uğur Bir " " " " " " " Burhanettin Kızı, Songül Bir " " " " " " " Burhanettin Kızı,Sultan Armağan " " " " " " " Burhanettin Kızı. Şükran Çörek " " " " " " " Burhanettin Oğlu, Veli Bir " " " " " " " Abidin Oğlu,Özcan Gülbeyaz " " " " " " " Abidin Oğlu, Ramazan Gülbeyaz " " " " " " " Abidin Oğlu, SüleymanGülbeyaz " " " " " " " Abidin Kızı,Bayramiye Taşbaş " " " " " " " Seydi Kızı, Zeliha Yıldırım " " " " " " " Seydi Kızı, Elif Nur Gülbeyaz " " " " " " " Seydi Oğlu, Yaşar Gülbeyaz " " " " " " " Nurettin Oğlu, Hidayet Karataş " " " " " " " Nurettin Oğlu, Ali Karataş " " " " " " " Nurettin oğlu, Mehmet Karataş " " " " " " " Nurettin Kızı, Yüksel Boşoğlu " " " " " " " Asım Kızı, Hacer Şentürk " " " " " " " Naci Oğlu, Hidayet karataş " " " " " " " Naci Kızı Nuriye Bilir " " " " " " " Naci Oğlu, Ramazan Basri Karataş " " " " " " " Yusuf Kızı Sultan Bir, " " " " " " " Hamza oğlu, Süleyman Eryiğit " " " " " " " Hamza Oğlu, Muhittin Eryiğit " " " " " " " Habip Kızı, Ismahan Gülbeyaz " " " " " " " Hasan Ali Kızı Gülseren Sayın " " " " " " " Hasan Ali Oğlu,Hidayet Gülbeyaz " " " " " " " Ramazan Kızı Gülenay Gülbeyaz " " " " " " " Ramazan Kızı, Setena Moran " " " " " " " Kemal Kızı Eymen Aybüke Gülbeyaz " " " " " " " Kemal Oğlu, Hasan Ali Kurthan "

3 Afyon Dinar Çobansaray 0 979,981,984 2023/104 Nurettin oğlu, Abbas Karataş, 173,95m²1.227,93,m² 505,88 m² " " " " " " Dedeli Kızı, Azime Sayın " " " " " " " Dedeli Kızı, Azize Sayın " " " " " " " Dedeli Oğlu, Fikret Sayın " " " " " " " Dedeli Kızı, Filiz Sayın " " " " " " " Dedeli Oğlu, Mücahit Sayın " " " " " " " Dedeli Oğlu, Refik Sayın " " " " " " " Dedeli Kızı, Yağmur Mordoğan " " " " " " " Dedeli Kızı, Yeliz Serdar " " " " " " " Burhanettin Kızı. Dilek Çörek " " " " " " " Burhanettin Kızı, İzel Şeker " " " " " " " Burhanettin Kızı, Nazlı Çevlik " " " " " " " Burhanettin Kızı, Reyhan Çelik " " " " " " " Burhanettin Kızı, Selbes Uğur Bir " " " " " " " Burhanettin Kızı, Songül Bir " " " " " " " Burhanettin Kızı,Sultan Armağan " " " " " " " Burhanettin Kızı. Şükran Çörek " " " " " " " Burhanettin Oğlu, Veli Bir " " " " " " " Abidin Oğlu,Özcan Gülbeyaz " " " " " " " Abidin Oğlu, Ramazan Gülbeyaz " " " " " " " Abidin Oğlu, SüleymanGülbeyaz " " " " " " " Abidin Kızı,Bayramiye Taşbaş " " " " " " " Seydi Kızı, Zeliha Yıldırım " " " " " " " Seydi Kızı, Elif Nur Gülbeyaz " " " " " " " Seydi Oğlu, Yaşar Gülbeyaz " " " " " " " Nurettin Oğlu, Hidayet Karataş " " " " " " " Nurettin Oğlu, Ali Karataş " " " " " " " Nurettin Oğlu, Mehmet Karataş " " " " " " " Nurettin Kızı, Yüksel Boşoğlu " " " " " " " Asım Kızı, Hacer Şentürk " " " " " " " Naci Oğlu, Hidayet karataş " " " " " " " Naci Kızı, Nuriye Bilir " " " " " " " Naci Oğlu, Ramazan Basri Karataş " " " " " " " Yusuf Kızı, Sultan Bir " " " " " " " Hamza Oğlu, Süleyman Eryiğit " " " " " " " Hamza Oğlu, Muhittin Eryiğit " " " " " " " Habip Kızı, Ismahan Gülbeyaz " " " " " " " Hasan Ali Kızı Gülseren Sayın " " " " " " " Hidayet Oğlu,Hidayet Gülbeyaz " " " " " " " Ramazan Kızı Gülenay Gülbeyaz " " " " " " " Ramazan Kızı, Setena Moran " " " " " " " Kemal Kızı, Eymen Aybüke Gülbeyaz " " " " " " " Kemal Oğlu, Hasan Ali Kurthan " 4 Afyon Dinar Çobansaray 0 249 2023/106 Nihat Oğlu, Akın Ceylan 937,79 " " " " " " Nihat Kızı, Arzı Uysal " " " " " " " Nihat Kızı, Hafize Yavuz " " " " " " " Nihat Oğlu, Okan Ceylan " " " " " " " Nihat Kızı, Songül Akbaş " " " " " " " Nihat Kızı, Yeliz Ceylan " " " " " " " Nihat Kızı, Zeynep Yavuz " " " " " " " Turhan Kızı, Gülay Yavuz " " " " " " " Turhan Kızı, Gülcan Bozkurt " " " " " " " Turhan Kızı Gülten Özpınar " " " " " " " Turhan Kızı, Hafize Üner " " " " " " " Turhan Oğlu, Özcan Ceylan " " " " " " " Turhan Oğlu, Özkan Ceylan " " " " " " " Mehmet Kızı, Güler Ceylan " " " " " " " Alim Kızı, Yadikar Taş "

Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın aşağıda belirtilen miktardaki alanının KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.

Basın No: ILN01849423

#ilan.gov.tr