SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Kars İli Sarıkamış İlçesinde bulunan taşınmazlar 2886 sayılı İhale Kanununa göre ihale ile satılacaktır.



Mahalle Mevkİ Pafta Ada Parsel Taşınmaz Mik. İmar Durum Nitelik Muh.Bedeli

1. İstiklal Hançerli 18C1A 357 7 651,00 m² Konut Arsa 1.041.600,00 TL

2. İstiklal Hançerli 18B4D 357 12 563,00 m² Konut Arsa 900.800,00 TL

3. İnönü - H49A18D2A 421 11 7979,00 m² T.Tesis Alanı Arsa 19.947.500,00 TL

4.İstasyon - H49A17B2D 239 22 1777,76 m² Tarım ve Hay. T. A. Arsa 622.216,00 TL



TAŞINMAZ LİSTESİYukarıda tapu kaydı, niteliği imar durumu ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz ve taşınır malların Belediye Başkanlığımızca 06.07.2023 Perşembe günü saat 14:00'te Belediye Meclis Salonunda satışı yapılacaktır. İstekliler İhaleye ilişkin bilgileri Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğünden görebilirler.1-İhaleye iştirak edecekler lüzumlu olan teminatları ile şartnamede istenilen diğer belgeleri ibraz etmeleri şarttır.2-Bahse konu taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Fen İşeri Müdürlüğünde görülebilir ve 500 TL bedelle satın alınabilir.MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI VE ÖDEMESöz konusu taşınmazlar peşin satılacaktır. Yatırılması gereken geçici teminat miktarı muhammen bedelin % 3 ü kadardır. Satılan taşınmazın toplam teklif edilen bedelinin katkı payları hariç % 50 si ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin tahsil edilecektir. Geri kalan % 50 si ihale tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tahsil edilecektir. Muhammen bedel kanuni paylar hariç bedeldir. Tüm Kanuni Paylar alıcıya aittir.3-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak geçici teminatı yatırmak şarttır.İhaleye İştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELERAÇIK İHALEa)Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu, ikametgâh belgesi, tebligat adresi, şartnameyi satın aldıklarına dair makbuz, nüfus cüzdan örneği, noter tasdikli imza beyannamesi. Vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.b)Tüzel kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini Ticaret ve/veya sanayi odası Belgesi veya Meslek Odası kaydı, şartname alındı makbuzu vermeleri gerekmektedir.KAPALI TEKLİF USULÜ İHALEa)Teklif Mektubu(Şartname Eklerinde örneği mevcut) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu, ikametgah belgesi, tebligat adresi, şartnameyi satın aldıklarına dair makbuz, nüfus cüzdan örneği, noter tasdikli imza beyannamesi. Vekaleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletnameb) Tüzel kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini Ticaret ve/veya sanayi odası Belgesi veya Meslek Odası kaydını vermeleri gerekmektedir.4-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.5-Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.6-İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Sarıkamış Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.7-İstekliler istenen evraklar ile birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.EK:Teklif Mektup ÖrneğiSARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Basın No: ILN01850205

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