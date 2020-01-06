T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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2023/215 EsasTapuda Hazine adına kayıtlı bulunan dava konusu Manisa ili Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi 206 Ada 23 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak; davacı Bünyamin ÖZER vekili tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine mahkememizde Kadastro tespiti öncesi nedenine dayalı Tapu İptali ve Tescil davasının esasen Türk Medeni Kanunu'nun 713/1 md gereğince taşınmazın olağanüstü zamanaşımı nedeniyle kazanımına dayandırdığı ve davacı adına kayıt ve tescili talepli dava açılmış olduğu, TMK 713/4 ve 5 md. Uyarınca açılan bu davaya karşı son ilân tarihinden itibaren üç ay içinde ilanda belirtilen koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, mahkememizce taşınmazın tescile karar verileceği hususu ilan ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01849196

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