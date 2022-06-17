T.C. İZMİR 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLANESAS NO : 2022/415 Esas
DAVACI : ALP YAVUZ ÖZKONYALI- TC: 37....54
DAVALI : ZAREMA KANDITZE- (GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ UYRUKLU )
DAVA : Boşanma
DAVA TARİHİ : 17/06/2022
DURUŞMA TARİHİ: 26/09/2023 günü saat 10:20
Davacı ALP YAVUZ ÖZKONYALI ile Davalı ZAREMA KANDITZE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli )) davasında;
Mahkememizce, davalı ZAREMA KANDITZE'nin dava dilekçesinde bildirilen ve adres araştırması sonucu tespit edilen tüm adreslerine yapılan tebligatları iade dönmüş olduğundan, davalıya tebligat yapılamamış, davalıya duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 26/09/2023 günü saat 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
DAVACI : ALP YAVUZ ÖZKONYALI- TC: 37....54
DAVALI : ZAREMA KANDITZE- (GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ UYRUKLU )
DAVA : Boşanma
DAVA TARİHİ : 17/06/2022
DURUŞMA TARİHİ: 26/09/2023 günü saat 10:20
Davacı ALP YAVUZ ÖZKONYALI ile Davalı ZAREMA KANDITZE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli )) davasında;
Mahkememizce, davalı ZAREMA KANDITZE'nin dava dilekçesinde bildirilen ve adres araştırması sonucu tespit edilen tüm adreslerine yapılan tebligatları iade dönmüş olduğundan, davalıya tebligat yapılamamış, davalıya duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 26/09/2023 günü saat 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01849321
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