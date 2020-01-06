ANKARA 5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2023/123 Esas

Davacı BETA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar ABDULMALEK HAMOUDI, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI aleyhine açılan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının İptali ve Markanın Hükümsüzlüğü istemlerine ilişkin davanın adresi meçhul davalı ABDULMALEK HAMOUDI'ya tebligat yapılamamış olduğundan dava dilekçesi ve tensip zaptı içeriğinin özetinin anılan davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; Davacı vekili 16/03/2023 tarihli dava dilekçesiyle; 2022/025499 sayı ile davalı ABDULMALEK HAMOUDI adına tescil başvurusuna konu edilen "CHAMİN" ibareli marka başvurusuna ilişkin olarak, davalı TÜRKPATENT tarafından tesis edilen 2023-M-1722 sayılı YİDK kararının iptalini ve tescili halinde bu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ederek dava açmıştır.İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraya denk gelen gün davalı ABDULMALEK HAMOUDI'ya dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı ABDULMALEK HAMOUDI'nin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde açılan davaya karşı cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.128 hükmü uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağı hususları, davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01849080

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