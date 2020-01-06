DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- Derince Belediyesinin mülkiyeti altında bulunan aşağıda tabloda belirtilen 3 (üç) adet yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. ve 46. maddelerine göre ''Açık Teklif Usulü'' ile aşağıda yazan şartlarla kiralanması amacıyla ihalesi yapılacaktır.

2- Aşağıda İhale bilgileri verilen 3 adet yerin kiralama ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen muhammen bedeli üzerinden 05/07/2023 tarihinde karşısında yazılı saatte Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No:83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.

3- İhale edilecek 3 (üç) adet yerin muhammen bedeli, şartname bedeli, Geçici teminatı ve ödeme şekli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Kiraya verilecek Yerin Adres ve Mevkii Kullanım Alanı Kullanım Amacı Kira Süresi Ödeme Şekli Şartname Bedeli Muhammen Bedeli Aylık (Kdv Hariç) Geçici Teminat (%3) İhale Tarihi Saati ve Usulü 1 Yenikent Mahallesi Korupark Sitesi içerisinde bulunan İş Yeri Net 323m² Kapalı alan İş Yeri 10 yıl Aylık peşin 1.000,00 TL 25.000,00-TL+KDV 90.000,00-TL 10;55 2 Sopalı Mahallesi 4751 ada 2 parsel, 2. bodrum kat 1 nolu bağımsız bölümde yer alan İş yeri 510m² Kapalı alan İş Yeri 10 yıl Aylık peşin 1.000,00 TL 17.850,00-TL+KDV 64.260,00-TL 11:00 3 Sopalı Mahallesi 4751 ada 2 parsel, 2. bodrum kat 2 nolu bağımsız bölümde yer alan İş yeri 400m² Kapalı alan İş Yeri 10 yıl Aylık peşin 1.000,00 TL 16.000,00-TL+KDV 57.600,00-TL 11;05

4- İhaleye katılmak isteyenlerden;

A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

Derince Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi (Asıl)

(Asıl) Kanuni adresini belirten Adres Beyanı ( Gerçek Kişilerde ; İkametgâh Belgesi)

; İkametgâh Belgesi) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) ( Gerçek Kişilerde: Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneklerde; Derneğin Noter onaylı imza sirküleri veya ihale ile ilgili noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait Noter onaylı İmza Beyannamesi )

Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneğin Noter onaylı imza sirküleri veya ihale ile ilgili noter onaylı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait ) Tüzel Kişi; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl) / Gerçek Kişi; Nüfus Kayıt Örneği) / ( Dernek; Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi)

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl) / Nüfus Kayıt Örneği) / ( Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi) Ticaret Sicil Gazetesi

Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl)

Noter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl) Katılımcı tarafından İmzalı Şartname

B) Diğer Şartlar

Söz konusu ihale, 2886 sayılı D.İ.K.'na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

İhale şartnamesi, Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine ücretsiz olarak verilecektir. İhale şartnamesi aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Derince Belediyesine borcu bulunan özel ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Ancak borçlarını ödediklerine dair makbuzun ibrazı halinde ihaleye katılabilirler. İhaleye katılmak isteyen taliplilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminden "Borcu yoktur belgesi" almaları zorunludur.

almaları zorunludur. İstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihaleden bir gün once 04/07/2023 Salı günü, saat 14:00'a kadar Derince Belediyesi Emlak ve İstimlak müdürlüğüne verilebileceği gibi aynı saatte ulaşmak şartıyla iadeli taahhütlü olarakta gönderilebilir. Katılımcıların veya yasal temsilcilerinin ihale günü bizzat bulunması gerekmektedir.

5) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir.

2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.





Basın No: ILN01848876

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