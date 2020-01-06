T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 1956/556 Esas 14/06/2023

SÜLEYMAN KIRVAVAÇ ile İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (2863 Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan Kaynaklanan) davası nedeniyle;Mahkememizin 07/09/1967 tarihli kararı ile davanın H.U.M.K. Nun 409 maddesi gereğince işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olup,Yukarıda ismi yazılı Davacı Süleyman Kırvavaç'ın tebligata elverişli açık adresi tespit edilemediğinden yukarıda isim ve adresi yazılı davalıya mahkememizce verilen 07/09/1967 tarihli karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. 14/06/2023

Basın No: ILN01848572

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