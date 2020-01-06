T.C. ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1260 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Muris Eskişehir ili, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa mahallesi, 44 cilt ve 47 hane numarasında nüfusa kayıtlı, Rasim ve Ayşe oğlu, 01/07/1923 doğumlu Mustafa SOLAKOĞLU'nun 1. 2. ve 3. zümre mirasçıları tespit edilemediğinden ve hazine yönünden değerlendirme yapılacağından Mustafa SOLAKOĞLU'nun mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Eskişehir3.Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/1260 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği hususu ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01830702

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