KARTON BARDAK SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ
Karton Bardak mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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:
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2023/618360
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1-İdarenin
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a) Adı
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:
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ
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b) Adresi
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I.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı P.T.T Üstü Beyazıt FATİH/İSTANBUL
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c) Telefon ve faks numarası
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:
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2124400080 - 2124400081
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
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a) Adı
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Karton Bardak
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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5 Çeşit Karton Bardak, Tutacağı ve Kapağı alınacaktır. 3.000.000 Adet 7 Oz Bardak 240.000 Adet 9 Oz Bardak 30.000 Adet 4 Oz Bardak 240.000 Adet 9 Oz Bardak Tutacağı 240.000 Adet 9 Oz Emzik Kapak
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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:
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Beyazıt Bölgesi Kantinleri, İstanbul Tıp Fakültesi Kantinleri ve Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Tesisleri
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ç) Süresi/teslim tarihi
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Sözleşme konusu mal 01.08.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında günlük veya haftalık ihtiyaçlar nispetinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ne bağlı kantin ve/veya restoranlara siparişin ertesi günü teslim edilecektir. Teslim tarihlerini idare belirler, idarenin yazılı izni olmadan teslim tarihleri değiştirilemez.
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d) İşe başlama tarihi
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01.08.2023
3-İhalenin
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a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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11.07.2023 - 10:00
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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İ.Ü. Sosyal Tesisleri Satınalma Bürosu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
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a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Aday veya istekli adına düzenlenmiş Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
f) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterlidir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
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4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
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İstekliler teklif ettiklerini malzemenin ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri kalemlere ait numune vermek zorundadır. Yeterlilik belgeleriyle birlikte numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif edilen ürünlerin numuneleri üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası silinmeyecek şekilde belirtilecektir. .İstekli ihalenin uhdesinde kalması durumda sözleşme süresi boyunca numune olarak getirdiği ürünleri tedarik edeceğine dair bir tutanağı da numunelerle birlikte idareye teslim edecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01848645
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