İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2023/1409 KARAR NO : 2023/1459Davacı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

DAVALILAR: 1 -ABDULLAH AYMAZ - Burhaniye Mah. Nizami Cedit Sk. No: 14 D: 3

Üsküdar/ İSTANBUL

2 -AHMET MUHARREM ATLIĞ - -13777919116

Beşevler Mah. Konak Cad. Türkkanlar Sokak No:118/2 Nilüfer/ BURSA

3 -EMİNE KAPLAN - -58891417452- İskenderpaşa Mahallesi, Kıztaşı Caddesi, No: 5, İç Kapı No: 2,Fatih/ İSTANBUL

4 -ERKAM TUFAN AYTAV - -49654284732-Esenevler Mah. Atmaca Sk. Çetinkaya Apt. Blok No:24İ İç Kapı No:3 Ümraniye/ İSTANBUL

5 -HÜSEYİN HÜSNÜ HURMALI - -32068036356

Esenkent Mah. Çetin Emeç Cad. No: B1/26-14 Ümraniye/ İSTANBUL

6 -İBRAHİM AYTAÇ ANLI - -53824635804

Yeni Mahalle Süreyyapaşa Caddesi 84/11Pendik/ İSTANBUL

7 -İHSAN YILMAZ - -42946969706

Leıcester /büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

8 -KUDRET ALTINDAĞ - -15580158676

BulgurluMah. Söğütlüçayır Çeşmesi Sk. No:27 İç Kapı No:7Üsküdar/ İSTANBUL

9 -MUSTAFA YEŞİL - -16831775390- Üsküdar Tophanelioğlu Caddesi Aygün Sokak No:4 Kat: 3Altunizade Plaza Altunizade Üsküdar/ İSTANBUL

10 -RECEP USTA - -28030089932- Soğanlı Mah. Çavuşpaşa Cad. Akdeniz Sok. No 3/8 Bahçelievler/ İSTANBUL

11-ŞERİF ALİ TEKALAN Kızılcaşar Mah. 4200 Cad. B Blok No: 39B İç Kapı No: 10 Gölbaşı/Ankara/ ANKARA-

12-TARKAN TEKTEN-69424050268

M.Sinan Mah. Bağlar Cad. Onur Apt. No:70/2 Körfez/ KOCAEL

13-ÜMİT GÖKER --11386898464- KarapınarMahallesı 1165 Sokak No:49 D:23 Çankaya/ ANKARA

Dairemizin 2023/1409 Esas , 2023/1459 Karar sayılı ve 03/05/2023 tarihli ilamı ile

"1- Usûl ve yasaya uygun İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin26/01/2023 tarih,2017/384 Esas - 2023/46 Karar sayılıkararına yönelik davalılar Selim Özdemir, Turgay Yavuz veMehmet Yusuf Burak tarafından yapılan istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK'nın353/1-b/1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2- 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince istinaf eden davalılardan alınması gereken 179,90 TLmaktu istinaf karar ve ilam harcı, peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

3- Davalılar tarafından istinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerinin üzerilerinde bırakılmasına,

4- İncelemenin duruşmasız olarak yapılması sebebiyle avukatlık ücreti tayinine yer olmadığına,

5- 6100 Sayılı HMK'nın 333. maddesi gereğince var ise bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 20/07/2017 tarih ve 7035 Sayılı Kanunun 31. maddesiyle değişik 6100 Sayılı HMK'nın 361/1. maddesi gereğince, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunabileceklerine " dair karar verilmiş olup, yukarıda isimleri ve son bilinen adresleri yazılı bulunan davalılara adreslerinden ayrıldıkları, mernis adreslerinin bulunmadığı ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleritespit edilemediğindenkarar ilamınınilanının tebliği gerekmiş olup, İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihtenitibaren 7 (yedi) gün sonra davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 (iki) hafta içerisinde temyizkanun yoluna başvurabilecekleri hususu karar ilamı ile birlikte ilanen tebliğ olunur. 02/06/2023

