T.C. SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2021/329 Esas

: 67*****12 T.C. RAHMİ AYAN: AV. İLHAN AYRANCI:SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI:69*****00 T.C. CEMALETTİN TUNÇEL Mimarsinan Mah. Atatürk Bul. No:279 İç Kapı No:4 Atakum / SAMSUN69*****84 T.C. SERKAN TUNÇEL Doğantepe Mah. 1287 Sk. No:15Altındağ/ ANKARADavacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu Samsun İli, Kılıçdede Mah. 10355 ada 5 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan Adalet Mah. Muhteşem Süleyman Sok. No:54/2 adresindeki bağımsız bölüm üzerinde bulunan binanın dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak amacıyla belediye tarafından yaptırıldığını, yapılan müracaat ve kura çekimi sonucu bu bağımsız bölümün Rahmi'nin dayısı Mustafa Göcek'e düştüğünü,Muris Mustafa'nın 1980 yılında vefat ettiğini, Rahmi tarafından davalı idareye ödemelerin yapıldığını, davalı idareye bu bağımsız bölümün ferağının müvekkiline verilmesi için müracaat edildiğini, davalı belediyenin müracaatın Mustafa adına olduğundan mirasçılarına devir yapılabileceği gerekçesiyle olumsuz cevap verdiğini, gerek muris'in gerekse diğer mirasçılarının bu bağımsız bölümdeki haklarını Ramiz'e verdiklerinden ve ödemeninde Ramiz tarafından yapılmış olması nedeni ile dava konusu bağımsız bölümün davalı adına olan tapu kaydını iptali ile davacı adına tapuya kayıt edilmesini talep ve dava etmiştir.Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve dahili dava dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve dahili dava dilekçesi ekli duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle, HMK'nun 122.maddesi uyarınca tarafları ve konusu açıklanan davaya HMK'nun 126. ve 127.maddeleri uyarınca iki hafta içerisinde tüm deliller ile birlikte cevap vermeniz, aksi taktirde HMK'nun 128.maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşma günününolduğu, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nun 139.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.Basın No: ILN01845504#ilan.gov.tr