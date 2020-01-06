T.C. KIRIKKALE 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/819 Esas

2023/210Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/03/2023 tarihli ilamı ile 142/1.e.1, 143 maddeleri gereğince 5 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Nurettin ve Dilek kızı, 01/01/2000 doğumlu, Antalya, Kepez, Teomanpaşa mah/köy nüfusuna kayıtlı17881449866 T.C. Kimlik nolu ÜMMÜHAN KORKMAZ'a gerekçeli karar tebliğ edilmek istenilmiş ise de;Adı geçenin dosyamızda beyan ettiği adresin de bulunmadığı, adres kayıt sisteminde kayıtlı MERNİS adresinin de bulunmadığı, adres araştırması için ilgili kolluk birimlerine yazı yazıldığı ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığından infaz işleminin sürüncemede kalmaması için;1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,2-Gerekçeli karara ilişkin ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak takip eden 7 gün içinde, Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine başvurarak tutanağa geçirtilmek suretiyle karar karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde söz konusu kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.Basın No: ILN01845037#ilan.gov.tr