T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72678917-2020/98-Ceza Dava Dosyası 12.06.2023

Mahkememizin 2020/98 esas 2020/524 Karar sayılı 15/09/2022 tarihli ek karar ile sanık hakkında "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme suçundan" 09/07/2020 tarihinde adli para cezası ile cezalandırılması yönünde verilen ve kanun gereği infazının durdurulmasına karar verilen hükmün 15/09/2022 tarihinde; müşteki vekilinin yasal süresi içinde ilk taksitin ödenmemesi nedeniyle infazın devamına karar verilmesi yönündeki istemi doğrultusunda, 5941 sayılı Çek Kanununa eklenen Geçici 5. Maddesi uyarınca hükümlü hakkında durdurulan infazın kaldığı yerdeniş bu Ek Kararın kesinleşmesinden sonrainfaz işlemlerinin kaldığı yerden devam edilmesi için infaz belgelerinin Mahkememiz ek kararı ile birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, ek karar kesinleştikten sonra hükmün infazına geçileceğinden, Mahkememizcehükümlü hakkında verilen Yurt Dışına Çıkmamaya İlişkin Adli Kontrol Tedbirinin kaldırılmasına karar verilen Ali ve Rabia Oğlu, 01/09/1959 Mucur doğumlu, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mah/köy nüfusunda kayıtlı YUSUF ÇATALBAŞ'a (T.C. Kimlik No:501*****442) ek kararın tebliğ edilememesi sebebiyle,1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince ek karar hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde ve Genel Haber İnternet Sitesinde2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,Sanık Yusuf Çatalbaş tarafının ek karara karşı itiraz hakkı bulunup ek karar hüküm özetinin tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile İİK.nın 353/1. maddesi uyarınca İstanbul Anadolu 6. İcra Ceza Mahkemesi'ne itiraz yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 12/06/2023Basın No: ILN01845631#ilan.gov.tr