T.C. GERZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2020/335 Esas

Davacı Kızılcalı Köyü Tüzel Kişiliği tarafından davalılar Bahar Servi ,İbrahim Servi ,İlhami Servi ,Nihat Servi ,Şaban Servi ve Zübeyde Servi aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle; Mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonunda; Harita Yüksek Mühendisi Ayhan Yakar ile Fen Bilirkişisi M. Akif Bahaddin Nas tarafından düzenlenen 27/09/2022 tarihli rapora göre davaya konu edilen ve tescili istenen Sinop ili Gerze ilçesi Kızılcalı köyü 211 ada 2 parsel ,211 ada 3 parsel ,211 ada 4 parsel sayılı taşınmazların davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile davacı Kızılcalı Köyü Tüzel Kişiliği adına tescili istenilen kısımlarına ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.Basın No: ILN01845446#ilan.gov.tr