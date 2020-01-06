T.C. KAYSERİ 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

2021/64 EsasDavacı Kocasinan Belediye Başkanlığı tarafından Abdullah Çanga aleyhine açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan yargılamasında;Davacı vekili dava dilekçesinde " Mülkiyeti Belediyeye ait bulunan dava konusu Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle 3544 ada,35 nolu parselin üzerindeki davalılar lehine konulmuş olan kanuni ipotek bedellerinin belirlenmesi, bubedellerin mahkemece uygun görülecek banka hesabına bloke edilerek yatırılması ve taşınmazdaki davalılara ait kanuni ipoteklerin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. "Mahkememizce tarafınıza dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nun 129.maddesinde yazılı unsurları içerecek şekilde İKİ HAFTALIK süre içinde ilk itirazları ile birlikte cevap dilekçesi ve tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, yazılı delile dayanmanız halinde istenmesi için gerekli giderleri gider avansı olarak mahkeme veznesine yatırmanız,savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının cevap dilekçesi ile başlayacağıilanen tebliğ olunur.Basın No: ILN01844582#ilan.gov.tr