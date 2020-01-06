T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/151 Esas PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Isparta İl özel İdaresi vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın tapuda davalı adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Isparta Belediye Başkanlığı adına tescili talep edilmiş olup; a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

Dosya No Davalılar İl-İlçe Köy/Mevki ada-Parsel M2 Duruşma Günü Duruşma Saati 2023/151 Mustafa Çinçinkaya mirasçılar:

Ayşe Çinçinkaya

15587311180

Hüseyin Çinçinkaya

15572311690

Ismahan Çinçinkaya

12797404138

Selman Çinçinkaya

12509411508

Yaşar Çinçinkaya

15581311308 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2495 1400,00 04/07/2023 09:00 2023/152 Musa Sarıkaya

12827403186

Ayten aydemir15839302720

Ayfer yavuz 17396250834

Ayşe çitin 16142292692

Teslime akkuzu11969431712

ÖzgürAkkuzu11966431876

AliİhsanAkkuzu.11963431930

FatımaKıymık

30457817432 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2497 1900,00 23/06/2023 09:05 2023/153 ZekiYAVUZ17486247874

FatımaYAVUZ17387251116

NevinTAŞBAŞ13487381128

HilmiYAVUZ17417250164

SevimKAPLANTEPE16577278148

HüsyinKPLANTEPE16571278366

NecmettiKartaltepe6565278594

NecmettinKAPLANTEPE15575311536

Şekibe YAVUZ17321253374

Hacer YILDIZ10886468382

Şükriye KÜÇÜKBUCAKLI49039197282

Hasan KAPLANTEPE16559278722

Şevkiye YAVUZ17228256430

Zeliha EGİN11876434868

Fadime ÇİNÇİNKAYA15551312328

Azize YURDAKUL16730273010

Hatice KAPLANTEPE16568278430

Nilfer ÜNVER32488749072

Alaattin KAPLANTEPE16562278658

Cemile DURAN23678041922

Fatime KAYA13235389598

Osman YAVUZ 17426249814

Ömer YAVUZ17408250456

Emin YAVUZ17378251408

Ramazan ÇAM42553413456

Nuri ÇAM42523414476 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2498 1800,00 23/06/2023 09:10 2023/154 Şevkiye Ayvadana

mirasçıları:

FatimeFırat45718308208

Halil İbrahim Çinçinkaya

15590311016

Kazım Çinçinkaya

15584311244

Neslihan Kırlı

18211515060 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2499 1440,00 31/07/2023 09:30 2023/155 AbdullahDEMİRALPMirasçıları

SemranYAVUZ 17324253210

Hacer ÇINAR 13718373496

ZübeydeCOŞKUN 14462348686

MukaddesÖZTÜRK29398852220 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2501 1320,00 25/07/2023 09:35 2023/156 AbdülkadirUludağlı miras:

AynurmahKaplan36763606524

AyselÖzbek

14885334556

Emine Uludağlı

14669341756

FadeKokumacı

18365218510

Fatma Moray

18386217882

Fatma Uludağlı

14558345476

Gülser Çelik

49999164034

Güneş Alagöz

30607812546

Halil Uludağlı

14672341682

Hatice Özer

21455115576

Hatice Yılmaz

18329219768

Havvana Arslan

19727173164

Hüseyin Moray

18431216310

Hüseyin Özbıyık

17444250670

Kadir Uludağlı

10004497454

Mehmet özbıyık

17432251016

Mehmet Uludağılı

14612343622

Rahmi Uludağlı

14675341528

Ramazan Uludağlı

14621343330

Ramazan Uludağlı

14645342548

Semran Yavuz

17324253210

Sezer Moral

18344219248

Süleyman Uludağlı

14699340736

Şenel Ortaç

21986097822

Şeyda Moray

18362218674

Şule Kabar

18371218382

Şükrü Uludağlı

14663341974

Tezcan Erçin

22147517548

Türkan Güleniş

17435250962

Yaşar Uludağlı

14660342028 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2502 1040,00 31/07/2023 09:40 2023/157

2023/158 Hatice Coşkun

14453348978

Hatice Toptaş

13418383450

Ramazan Toptaş

13415383514

Sebahat Toptaş

13424383222

Şevkiye Demir

14654342256

Turgay Toptaş

13385384566

Şengül Çetin

16136292820 Isparta

Gönen

Isparta

Gönen Koçtepe(Fandas)

Koçtepe

(Fandas) 2503

2505 1000,00

1260,00 04/07/2023

25/07/2023 09:45

09:40 2023/160 Ahmet YaşarTortop

mirasçıları

İlhan Toptop

12263421966

Yaşar tortop

12251422302

YaseminSönmez

12248422476

Gönül Çiftçi

3388072528

Mustafa Çiftçi

3387702756

Murat Çiftçi

33829704286

Yaşar Çiftçi

33796705392 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2708 720,00 31/07/2023 10:00 2023/161 ŞerifeDEMİR Mirasçıları

Nurten Demir

14693340954

Süleyman Demir

14684341236

Münevver Aydemir

15827303166

Osman AYDEMİRMirasçıları

Hadiye Çinçinkaya

15524313284

Mükerrem Kaya

13184391246

İsmail Aydemir

15851302364

Ayşe ÇİNÇİNKAYA

15587311180

Ali APUHAN

15695307556

Haydar APUHAN

15692307610

MehmetCelalAYDEMİR

15917300174

İsmail AYDEMİR

15893300908 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2703 740,00 04/07/2023 10:05 2023/162 Havva tortop

Mirasçıları

Müyesser Düzenli

39661509874

İhlan Tortop

12263421966

Yaşar Tortop

12251422302

Yasemin Sönmez

12248422476

Gönül Çiftçi

33880702528

Mustafa Çiftçi

33874702756

Murat Çiftçi

33829704286

Yaşar Çiftçi

33796705392 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2706 450,00 25/07/2023 10:10

2023/159 Emel Demir

16216289916

Erdoğan Demir

14681341390

Esengül Kelten

14609343796

Fatıma Yavuz

17267255128

Huriye Ülker

17078261462

Özlem Yavuz

172213256940

Yaşar Demir

14615343568

Şerife Demir mirasçıları

Nurten Demir

14693340954

Süleyman Demir

14684341236

Münevver Aydemir

15827303166

Kemal Demir mirasçıları

Güllü Tosun

49909168220

Erdoğan Demir

14681341390

Hatice Demir

14678341464

Baki Demir mirasçıları

Sıddıka Akbal

53962032022

Süleyman Demir

14648342484

Özcan Demir

14636342830 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2506-2507 460,00-

620,00 23/06/2023 09:40

2023/163 Ahmet YaşarTortop

mirasçıları

İlhan Toptop

12263421966

Yaşar tortop

12251422302

YaseminSönmez

12248422476

Gönül Çiftçi

3388072528

Mustafa Çiftçi

3387702756

Murat Çiftçi

33829704286

Yaşar Çiftçi

33796705392 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2708 720,00 31/07/2023 10:00

2023/164 Fatma Aydoğmuş

1393356/8738

HasanHüseyinSever

16043295976

İbrahim Özgür

Sever

14348354282

Kenan SEver

143453554346

Mehmet Akif Sever

14342354400 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2711 600,00 25/07/2023 11:05 2023/165 Mustafa Aydemir Mirasçıları

Ahmet Aydemir

15908300466

FatmaBüyüktaşlı

14296788184

Halil Yıldırım

17747239112

Mustafa Aydemir

1589030105

Süheyla Gülbeyaz

12035429534

Ulviye Gül

18248222436 Isparta

Gönen Koçtepe(Fandas) 2712 600,00 25/07/2023 11:05 2023/166 Ali Yavuz

17294254262

Cemile Coşkun

14432349606

Durkadın Ortaç

22052095612

Güllü Kaçmaz

12446415850

Hasan Tut

15335319550 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2797 1000,00 06/07/2023 11:10 2023/168 Mehmet Demirbaş mirasçıları

Adile Yükcü

50146160496

Ali Kaçmaz

12452415622

Ayşe Taşbaş

13490381054

Ayşeli Demirbaş

15107327196

Emine Kaçmaz

12428416424

Fatma Toptaş

13394384274

Halil Kaçmaz

53182058024

Hülya Demirbaş

11585449412

Ismahan Kaçmaz

12440416068

Mehmet Demirbaş

15104327250

Tevekkül Çankaya

16712273694

Yusuf Kaçmaz

12449415796 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2693 336,25 25/07/2023 11:20 2023/169 Feden Demirbaş

15101327314

Hatice Çinçinkaya

15566311828 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2629 477,00 26/06/2023 11:25 2023/170 Hasan Kılıçlı Mirasçıları

Durkadın Çetinkaya

53347052560

Feden Ağacıgül

19580179426

Fikret Sakarya

14345352502

Hamide Hurata

19589179694

Hasan Kılıçlı

17372251626

Kadriye Çakır

13997366004

Melihat Temir

28585879798

Mustafa Çetinkaya

12683407922

Münevver Kaya

13205390586

Nermin Bayrakçı

42652410554

Yaşar Kılıçlı

17438249468 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2626 1540,00 25/07/2023 11:30 2023/171 Kamil Karakaya mirasçıları

Ercan Karaya

17876234828

Fatıma Çinar

13733372986

Havva Koç

17042260620

Huriye Gülçimen

179812231316

Mustafa Karakaya

17894234244

Süleyman Karakaya

17891234308

Yaşar Karakaya

17882234690 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2623 600,00 25/07/2023 11:35 2023/172 Ummahan Özbek

mirasçıları

Hasan Özbek

14915333504

Müyesser Kurt

18395217590

Neviye Kurun

21974099494

Zeliha Yıldırım

17711240328 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2623 600,00 25/07/2023 11:40 2023/174 HaticeDerelimirasçıları

Osman Dereli

28150893860

Aynur Yüksel

22802071798

Günnur Bektaş

34678676434

Ayşe Şimşir

27796905364

Nazmi Akkaya

mirasçıları

Fatma Akkaya

10361486818

Murat Akkaya

10358486982

Cemile Sarışahin

15311325438

Cemile Sarıkaya

Mirasçıları

Osman Akkaya

22568077782

Nevin Öztürk

19463183656

Murat Akkaya

10358486982

Cemile Sarışahin

15311325438

Osman Dereli

28150893860

Aynur Yüksel

22802071798

Günnür Bektaş

34678676434

Ayşe Şimşir

27796905364

Emine Demir

14630343048

Hasan Coşkun

14489347730

Neal Kaçar

11906433816

Nevin öztürk

19463183656

Osman Akkaya

28150893860

Yaşar Coşkun

14495347502 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2619 267,50 31/07/2023 11:45

2023/175 Hatice Dereli

mirasçıları

Cemile Sarıkaya

mirasçıları

Osman Akkaya

225568077782

Nevin Akkaya

19463183656

Fatma Akkaya

10361486818

Murat Akkaya

10358486982

Cemile Sarışahin

15311325438

Osman Dereli

28150893860

Aynur Yüksel

22802071798

Günnur Bektaş

34678676434

Ayşe Şimşir

27796905364

Nazmi Akkaya

mirasçıları

Fatma Akkaya

10361486818

Murat Akkaya

10358486982

Cemile Akkaya

15311325438

Emine Demir

14630343048

Neal Kaçar

11906433816

Yaşar Coşkun

14495347502

Osman Akkaya

22568077782

Nevin Öztürk

19463183656

Hasan Coşkun

14489347730 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2441 1400,00 25/07/2023 11:50 2023/176 Hatice Dereli

mirasçıları

Osman Dereli

28150893860

Aynur Yüksel

22802071798

Günnur Bektaş

34678676434

Ayşe Şimşir

27796905364

Cemile Sarıkaya

mirasçıları

Osman Akkaya

22568077782

Nevin Öztürk

19463183656

Fatma Akkaya

10361486818

Murat Akkaya

10358486982

Cemile Sarışahin

15311325438

Nazmi Akkaya

mirasçıları

Fatma Akkaya

10361486818

Murat Akkaya

1035848698

Cemile Sarışahin

15311325438

Emine Demir

14630343048

Hasan Coşkun

14489347730

Neal Kaçar

11906433816

Nevin Öztürk

19463183656

Osman Akkaya

22568077782

Yaşar Coşkun

14495347502 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2481 1500,00 26/06/2023 11:55 2023/177 Ayşe Çinçinkaya

15587311180 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 5052 3034,00 25/07/2023 11:55 2023/178 Emin Yavuz

17378251408

Fatime Kaya

13235389598

Osman Yavuz

17426249814

Ömer Yavuz

17408250456 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 4930 1633,00 25/07/2023 12:00 2023/179 AyhanKayamirasçıları

Hamide Önal

18713208224

Mahmure Kaya

30871801536

Yalçın Kaya

30856802046

Hüseyin Kaya

30847802338

Nazmiye Kaya

30844802492

İsmail Güvenç

Niyazi Güvenç

Serdar Ünal

Zekine Özdemir Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2632 24520,00 24/07/2023 12:05 2023/180 Ayşe Aydı mirasçıları

Afiyet Ünal

18547032606

Bilal Aydın

18527313100

Yaşar Karakaya

17873234982

Celile Uzun

30952802964

Yaşar Karakaya

17873234982 Isparta

Gönen Koçtepe (Fandas) 2488 2100,00 31/07/2023 12:10

2023/181 Zekiye Çinar mirasçıları

İzzet Çinar

13790371090

Nurittin Çinar

13769371748

Mehmet Çinar

13766371802

Ahmet Çinar

13748372476

Şerife Çinar

137745372530

Ayşeli Elma

15293320926 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 2521 1240,00 25/07/2023 11:05 2023/182 Mehmet Elma mirasçıları

Ali Elma

15314320256

Ayşe Elma

15362318694

Hanife Çiloğlu

12560412056

Muharrem Elma

15320320028 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 2514 580,00 25/07/2023 11:10 2023/183 Havva Demirdal

17723239914

Ramazan Kurt

18425216548 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 2515 600,00 23/06/2023 11:20 2023/184 Hasan Hüseyin Özbek mirasçıları

İsmail Özbek

16568278430

Hatice Kaplantepe

16568278430

Halil Yıldırım

17747239112

Nevziye Kurun

21974099494

Müyesser Kurt

18395217590

Zeliha Yıldırım

17711240328

Hasan Özbek

14915333504

Servet Özbek

14942332648

Hasan Hüseyin Özbek

14939332712

Kadir Özbek

14921333376

Keziban Yıldırım

17696240870

Resmiye Yavuz

17273254900

Huma Özbek

14954332292

Bilgi Özbek

14933332930

Birol Özbek

14927333158

Meral Bülbül

17671221344 IspartaGönen Koçtepe

(Fandas) 2516 800,00 07/07/2023 11:25 2023/185 Yaşar Çinar mirasçıları

Mehmet Çinar

13763371966

Nazife Çinar

13775371510

Yıldıray Çinar

13751372302 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 2511

2513

2510 560,001020,00600,00 29/08/2023 11:20 2023/186 Mustafa Aydemir mirasçıları

Ahmet Aydemir

15908300466

Fatma Büyüktaşlı

14296788184

Halil Yıldırım

17747239112

Mustafa Aydemir

15890301052

Süheyla Gülbeyaz

12035429534

Ulviye Gül

18248222436 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 2491

2291 1960,00

5620,00 23/06/2023 11:10 2023/187 Ayfer Çankaya

16763271946

Hatice Coşkun

14453348978

Ramazan Toptaş

13415383514

Turgay Toptaş

13385384566 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 2459 1600,00 25/07/2023 11:30 2023/188 HalimeSever16037296194 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 2620 760,00 25/07/2023 09:55 2023/189 Halil İbrahim Elma

15365318530

Hamide Coşkun

14465348522 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 2727 314,50 23/06/2023 10:55 2023/190 Halime Sever

16037296194

Necati Çelik

12005430522 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 2716 1940,00 23/06/2023 11:30

2023/191 DurmuşAli Akkaya

53212056914

Hanife Aydemir

15812303676

Hüseyin Aydemir

15764305292

Ömer Aydemir

15899300780

Reşat Aydemir

15803303968

Sıddıka Sarıkaya

12839402740

Şerafettin Çetin

16148292474

Ümüt Yıldırım

17726239850

Aynumah Başköylü

16493282724

Erol Çiloğlu

12620410084

Fahriye Aydemir

15920300000

Fedayi Aydemir

16487282952

Fedayi Başköylü

15854302200

Gülsüm Aydemir

15854302200

Hacer Sarpdağ

38251464586

Halil Çiloğlu

12632409670

Havvali Kalem

21572113462

Huriye Türk16481283160

Levent Çetin16121293320

Süleyman Başköylü

1648483006

Şefika Ülker 17138259422

Zebeyde Coşkun

14462348686

Zübeyde Çetin

16145292538 IspartaGönen Koçtepe

(Fandas) 2830 4960,00 31/07/2023 09:33 2023/192 SüleymanÜnal13028396406 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 4945-2688 1366,00-1000,00 25/07/2023 09:3 2023/193 Fatma Gülçimen

17996230816 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 2700 1080,00 25/07/2023 09:35 2023/194 Firdes Serim Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 4913-2719 1513,00-

374,00 25/07/2023 11:25 2023/195 Osman Ünal mirasçıları

Gülçin Yıldız

37153590126

Hamide Ünal

12986397814

Hatice Demirtaş

12968398488

Saliha Tanrıkulu

12953398998

Zübeyde Elma

15224323248 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 2728 225,00 25/07/2023 10:11 2023/196 Bahriye Gülbeyaz

12020430002 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 3990 3280,00 25/07/2023 09:30 2023/197 Hasan Çetin

16157292182 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 4010 2038,00 25/07/2023 11:28 2023/198 Hatice Demir

14678341464

Vasisi Nafia Yılmaz Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 5082

4925

5083 1567,00

1068,00

1567,00 31/07/2023 09:55 2023/199 Güllü Demir mirasçısı

Özcan Demir

14636342830

Sıddıka Akbal

53962032022

Süleyman Demir

14648342484 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 2613 820,00 25/07/2023 09:40 2023/200 Ali Ülker

171352259586

Mehmet Ülker

17126259878

Nurettin Ülker

17132259640

Tahir Ülker

17099260734

Yadigar Ülker

17141259358 Isparta

Gönen Koçtepe

(Fandas) 4438 625,00 25/07/223 10:20

b)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Isparta İl Özel İdaresi adına tescil edileceği; c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Isparta Şube Müdürlüğüne yatırılacağı; d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği; 3-Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 30/05/2023





Basın No: ILN01845638



#ilan.gov.tr