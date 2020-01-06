T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/151 Esas PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU
- DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Isparta İl özel İdaresi vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın tapuda davalı adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Isparta Belediye Başkanlığı adına tescili talep edilmiş olup;
- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,
|Dosya No
|Davalılar
|İl-İlçe
|Köy/Mevki
|ada-Parsel
|M2
|Duruşma Günü
|Duruşma Saati
|2023/151
|Mustafa Çinçinkaya mirasçılar:
Ayşe Çinçinkaya
15587311180
Hüseyin Çinçinkaya
15572311690
Ismahan Çinçinkaya
12797404138
Selman Çinçinkaya
12509411508
Yaşar Çinçinkaya
15581311308
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2495
|1400,00
|04/07/2023
|09:00
|2023/152
|Musa Sarıkaya
12827403186
Ayten aydemir15839302720
Ayfer yavuz 17396250834
Ayşe çitin 16142292692
Teslime akkuzu11969431712
ÖzgürAkkuzu11966431876
AliİhsanAkkuzu.11963431930
FatımaKıymık
30457817432
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2497
|1900,00
|23/06/2023
|09:05
|2023/153
|ZekiYAVUZ17486247874
FatımaYAVUZ17387251116
NevinTAŞBAŞ13487381128
HilmiYAVUZ17417250164
SevimKAPLANTEPE16577278148
HüsyinKPLANTEPE16571278366
NecmettiKartaltepe6565278594
NecmettinKAPLANTEPE15575311536
Şekibe YAVUZ17321253374
Hacer YILDIZ10886468382
Şükriye KÜÇÜKBUCAKLI49039197282
Hasan KAPLANTEPE16559278722
Şevkiye YAVUZ17228256430
Zeliha EGİN11876434868
Fadime ÇİNÇİNKAYA15551312328
Azize YURDAKUL16730273010
Hatice KAPLANTEPE16568278430
Nilfer ÜNVER32488749072
Alaattin KAPLANTEPE16562278658
Cemile DURAN23678041922
Fatime KAYA13235389598
Osman YAVUZ 17426249814
Ömer YAVUZ17408250456
Emin YAVUZ17378251408
Ramazan ÇAM42553413456
Nuri ÇAM42523414476
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2498
|1800,00
|23/06/2023
|09:10
|2023/154
|Şevkiye Ayvadana
mirasçıları:
FatimeFırat45718308208
Halil İbrahim Çinçinkaya
15590311016
Kazım Çinçinkaya
15584311244
Neslihan Kırlı
18211515060
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2499
|1440,00
|31/07/2023
|09:30
|2023/155
|AbdullahDEMİRALPMirasçıları
SemranYAVUZ 17324253210
Hacer ÇINAR 13718373496
ZübeydeCOŞKUN 14462348686
MukaddesÖZTÜRK29398852220
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2501
|1320,00
|25/07/2023
|09:35
|2023/156
|AbdülkadirUludağlı miras:
AynurmahKaplan36763606524
AyselÖzbek
14885334556
Emine Uludağlı
14669341756
FadeKokumacı
18365218510
Fatma Moray
18386217882
Fatma Uludağlı
14558345476
Gülser Çelik
49999164034
Güneş Alagöz
30607812546
Halil Uludağlı
14672341682
Hatice Özer
21455115576
Hatice Yılmaz
18329219768
Havvana Arslan
19727173164
Hüseyin Moray
18431216310
Hüseyin Özbıyık
17444250670
Kadir Uludağlı
10004497454
Mehmet özbıyık
17432251016
Mehmet Uludağılı
14612343622
Rahmi Uludağlı
14675341528
Ramazan Uludağlı
14621343330
Ramazan Uludağlı
14645342548
Semran Yavuz
17324253210
Sezer Moral
18344219248
Süleyman Uludağlı
14699340736
Şenel Ortaç
21986097822
Şeyda Moray
18362218674
Şule Kabar
18371218382
Şükrü Uludağlı
14663341974
Tezcan Erçin
22147517548
Türkan Güleniş
17435250962
Yaşar Uludağlı
14660342028
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2502
|1040,00
|31/07/2023
|09:40
|2023/157
2023/158
|Hatice Coşkun
14453348978
Hatice Toptaş
13418383450
Ramazan Toptaş
13415383514
Sebahat Toptaş
13424383222
Şevkiye Demir
14654342256
Turgay Toptaş
13385384566
Şengül Çetin
16136292820
|Isparta
Gönen
Isparta
Gönen
|Koçtepe(Fandas)
Koçtepe
(Fandas)
|2503
2505
|1000,00
1260,00
|04/07/2023
25/07/2023
|09:45
09:40
|2023/160
|Ahmet YaşarTortop
mirasçıları
İlhan Toptop
12263421966
Yaşar tortop
12251422302
YaseminSönmez
12248422476
Gönül Çiftçi
3388072528
Mustafa Çiftçi
3387702756
Murat Çiftçi
33829704286
Yaşar Çiftçi
33796705392
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2708
|720,00
|31/07/2023
|10:00
|2023/161
|ŞerifeDEMİR Mirasçıları
Nurten Demir
14693340954
Süleyman Demir
14684341236
Münevver Aydemir
15827303166
Osman AYDEMİRMirasçıları
Hadiye Çinçinkaya
15524313284
Mükerrem Kaya
13184391246
İsmail Aydemir
15851302364
Ayşe ÇİNÇİNKAYA
15587311180
Ali APUHAN
15695307556
Haydar APUHAN
15692307610
MehmetCelalAYDEMİR
15917300174
İsmail AYDEMİR
15893300908
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2703
|740,00
|04/07/2023
|10:05
|2023/162
|Havva tortop
Mirasçıları
Müyesser Düzenli
39661509874
İhlan Tortop
12263421966
Yaşar Tortop
12251422302
Yasemin Sönmez
12248422476
Gönül Çiftçi
33880702528
Mustafa Çiftçi
33874702756
Murat Çiftçi
33829704286
Yaşar Çiftçi
33796705392
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2706
|450,00
|25/07/2023
|10:10
|2023/159
|Emel Demir
16216289916
Erdoğan Demir
14681341390
Esengül Kelten
14609343796
Fatıma Yavuz
17267255128
Huriye Ülker
17078261462
Özlem Yavuz
172213256940
Yaşar Demir
14615343568
Şerife Demir mirasçıları
Nurten Demir
14693340954
Süleyman Demir
14684341236
Münevver Aydemir
15827303166
Kemal Demir mirasçıları
Güllü Tosun
49909168220
Erdoğan Demir
14681341390
Hatice Demir
14678341464
Baki Demir mirasçıları
Sıddıka Akbal
53962032022
Süleyman Demir
14648342484
Özcan Demir
14636342830
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2506-2507
|460,00-
620,00
|23/06/2023
|09:40
|2023/163
|Ahmet YaşarTortop
mirasçıları
İlhan Toptop
12263421966
Yaşar tortop
12251422302
YaseminSönmez
12248422476
Gönül Çiftçi
3388072528
Mustafa Çiftçi
3387702756
Murat Çiftçi
33829704286
Yaşar Çiftçi
33796705392
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2708
|720,00
|31/07/2023
|10:00
|2023/164
|Fatma Aydoğmuş
1393356/8738
HasanHüseyinSever
16043295976
İbrahim Özgür
Sever
14348354282
Kenan SEver
143453554346
Mehmet Akif Sever
14342354400
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2711
|600,00
|25/07/2023
|11:05
|2023/165
|Mustafa Aydemir Mirasçıları
Ahmet Aydemir
15908300466
FatmaBüyüktaşlı
14296788184
Halil Yıldırım
17747239112
Mustafa Aydemir
1589030105
Süheyla Gülbeyaz
12035429534
Ulviye Gül
18248222436
|Isparta
Gönen
|Koçtepe(Fandas)
|2712
|600,00
|25/07/2023
|11:05
|2023/166
|Ali Yavuz
17294254262
Cemile Coşkun
14432349606
Durkadın Ortaç
22052095612
Güllü Kaçmaz
12446415850
Hasan Tut
15335319550
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2797
|1000,00
|06/07/2023
|11:10
|2023/168
|Mehmet Demirbaş mirasçıları
Adile Yükcü
50146160496
Ali Kaçmaz
12452415622
Ayşe Taşbaş
13490381054
Ayşeli Demirbaş
15107327196
Emine Kaçmaz
12428416424
Fatma Toptaş
13394384274
Halil Kaçmaz
53182058024
Hülya Demirbaş
11585449412
Ismahan Kaçmaz
12440416068
Mehmet Demirbaş
15104327250
Tevekkül Çankaya
16712273694
Yusuf Kaçmaz
12449415796
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2693
|336,25
|25/07/2023
|11:20
|2023/169
|Feden Demirbaş
15101327314
Hatice Çinçinkaya
15566311828
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2629
|477,00
|26/06/2023
|11:25
|2023/170
|Hasan Kılıçlı Mirasçıları
Durkadın Çetinkaya
53347052560
Feden Ağacıgül
19580179426
Fikret Sakarya
14345352502
Hamide Hurata
19589179694
Hasan Kılıçlı
17372251626
Kadriye Çakır
13997366004
Melihat Temir
28585879798
Mustafa Çetinkaya
12683407922
Münevver Kaya
13205390586
Nermin Bayrakçı
42652410554
Yaşar Kılıçlı
17438249468
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2626
|1540,00
|25/07/2023
|11:30
|2023/171
|Kamil Karakaya mirasçıları
Ercan Karaya
17876234828
Fatıma Çinar
13733372986
Havva Koç
17042260620
Huriye Gülçimen
179812231316
Mustafa Karakaya
17894234244
Süleyman Karakaya
17891234308
Yaşar Karakaya
17882234690
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2623
|600,00
|25/07/2023
|11:35
|2023/172
|Ummahan Özbek
mirasçıları
Hasan Özbek
14915333504
Müyesser Kurt
18395217590
Neviye Kurun
21974099494
Zeliha Yıldırım
17711240328
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2623
|600,00
|25/07/2023
|11:40
|2023/174
|HaticeDerelimirasçıları
Osman Dereli
28150893860
Aynur Yüksel
22802071798
Günnur Bektaş
34678676434
Ayşe Şimşir
27796905364
Nazmi Akkaya
mirasçıları
Fatma Akkaya
10361486818
Murat Akkaya
10358486982
Cemile Sarışahin
15311325438
Cemile Sarıkaya
Mirasçıları
Osman Akkaya
22568077782
Nevin Öztürk
19463183656
Murat Akkaya
10358486982
Cemile Sarışahin
15311325438
Osman Dereli
28150893860
Aynur Yüksel
22802071798
Günnür Bektaş
34678676434
Ayşe Şimşir
27796905364
Emine Demir
14630343048
Hasan Coşkun
14489347730
Neal Kaçar
11906433816
Nevin öztürk
19463183656
Osman Akkaya
28150893860
Yaşar Coşkun
14495347502
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2619
|267,50
|31/07/2023
|11:45
|2023/175
|Hatice Dereli
mirasçıları
Cemile Sarıkaya
mirasçıları
Osman Akkaya
225568077782
Nevin Akkaya
19463183656
Fatma Akkaya
10361486818
Murat Akkaya
10358486982
Cemile Sarışahin
15311325438
Osman Dereli
28150893860
Aynur Yüksel
22802071798
Günnur Bektaş
34678676434
Ayşe Şimşir
27796905364
Nazmi Akkaya
mirasçıları
Fatma Akkaya
10361486818
Murat Akkaya
10358486982
Cemile Akkaya
15311325438
Emine Demir
14630343048
Neal Kaçar
11906433816
Yaşar Coşkun
14495347502
Osman Akkaya
22568077782
Nevin Öztürk
19463183656
Hasan Coşkun
14489347730
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2441
|1400,00
|25/07/2023
|11:50
|2023/176
|Hatice Dereli
mirasçıları
Osman Dereli
28150893860
Aynur Yüksel
22802071798
Günnur Bektaş
34678676434
Ayşe Şimşir
27796905364
Cemile Sarıkaya
mirasçıları
Osman Akkaya
22568077782
Nevin Öztürk
19463183656
Fatma Akkaya
10361486818
Murat Akkaya
10358486982
Cemile Sarışahin
15311325438
Nazmi Akkaya
mirasçıları
Fatma Akkaya
10361486818
Murat Akkaya
1035848698
Cemile Sarışahin
15311325438
Emine Demir
14630343048
Hasan Coşkun
14489347730
Neal Kaçar
11906433816
Nevin Öztürk
19463183656
Osman Akkaya
22568077782
Yaşar Coşkun
14495347502
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2481
|1500,00
|26/06/2023
|11:55
|2023/177
|Ayşe Çinçinkaya
15587311180
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|5052
|3034,00
|25/07/2023
|11:55
|2023/178
|Emin Yavuz
17378251408
Fatime Kaya
13235389598
Osman Yavuz
17426249814
Ömer Yavuz
17408250456
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|4930
|1633,00
|25/07/2023
|12:00
|2023/179
|AyhanKayamirasçıları
Hamide Önal
18713208224
Mahmure Kaya
30871801536
Yalçın Kaya
30856802046
Hüseyin Kaya
30847802338
Nazmiye Kaya
30844802492
İsmail Güvenç
Niyazi Güvenç
Serdar Ünal
Zekine Özdemir
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2632
|24520,00
|24/07/2023
|12:05
|2023/180
|Ayşe Aydı mirasçıları
Afiyet Ünal
18547032606
Bilal Aydın
18527313100
Yaşar Karakaya
17873234982
Celile Uzun
30952802964
Yaşar Karakaya
17873234982
|Isparta
Gönen
|Koçtepe (Fandas)
|2488
|2100,00
|31/07/2023
|12:10
|2023/181
|Zekiye Çinar mirasçıları
İzzet Çinar
13790371090
Nurittin Çinar
13769371748
Mehmet Çinar
13766371802
Ahmet Çinar
13748372476
Şerife Çinar
137745372530
Ayşeli Elma
15293320926
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2521
|1240,00
|25/07/2023
|11:05
|2023/182
|Mehmet Elma mirasçıları
Ali Elma
15314320256
Ayşe Elma
15362318694
Hanife Çiloğlu
12560412056
Muharrem Elma
15320320028
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2514
|580,00
|25/07/2023
|11:10
|2023/183
|Havva Demirdal
17723239914
Ramazan Kurt
18425216548
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2515
|600,00
|23/06/2023
|11:20
|2023/184
|Hasan Hüseyin Özbek mirasçıları
İsmail Özbek
16568278430
Hatice Kaplantepe
16568278430
Halil Yıldırım
17747239112
Nevziye Kurun
21974099494
Müyesser Kurt
18395217590
Zeliha Yıldırım
17711240328
Hasan Özbek
14915333504
Servet Özbek
14942332648
Hasan Hüseyin Özbek
14939332712
Kadir Özbek
14921333376
Keziban Yıldırım
17696240870
Resmiye Yavuz
17273254900
Huma Özbek
14954332292
Bilgi Özbek
14933332930
Birol Özbek
14927333158
Meral Bülbül
17671221344
|IspartaGönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2516
|800,00
|07/07/2023
|11:25
|2023/185
|Yaşar Çinar mirasçıları
Mehmet Çinar
13763371966
Nazife Çinar
13775371510
Yıldıray Çinar
13751372302
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2511
2513
2510
|560,001020,00600,00
|29/08/2023
|11:20
|2023/186
|Mustafa Aydemir mirasçıları
Ahmet Aydemir
15908300466
Fatma Büyüktaşlı
14296788184
Halil Yıldırım
17747239112
Mustafa Aydemir
15890301052
Süheyla Gülbeyaz
12035429534
Ulviye Gül
18248222436
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2491
2291
|1960,00
5620,00
|23/06/2023
|11:10
|2023/187
|Ayfer Çankaya
16763271946
Hatice Coşkun
14453348978
Ramazan Toptaş
13415383514
Turgay Toptaş
13385384566
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2459
|1600,00
|25/07/2023
|11:30
|2023/188
|HalimeSever16037296194
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2620
|760,00
|25/07/2023
|09:55
|2023/189
|Halil İbrahim Elma
15365318530
Hamide Coşkun
14465348522
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2727
|314,50
|23/06/2023
|10:55
|2023/190
|Halime Sever
16037296194
Necati Çelik
12005430522
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2716
|1940,00
|23/06/2023
|11:30
|2023/191
|DurmuşAli Akkaya
53212056914
Hanife Aydemir
15812303676
Hüseyin Aydemir
15764305292
Ömer Aydemir
15899300780
Reşat Aydemir
15803303968
Sıddıka Sarıkaya
12839402740
Şerafettin Çetin
16148292474
Ümüt Yıldırım
17726239850
Aynumah Başköylü
16493282724
Erol Çiloğlu
12620410084
Fahriye Aydemir
15920300000
Fedayi Aydemir
16487282952
Fedayi Başköylü
15854302200
Gülsüm Aydemir
15854302200
Hacer Sarpdağ
38251464586
Halil Çiloğlu
12632409670
Havvali Kalem
21572113462
Huriye Türk16481283160
Levent Çetin16121293320
Süleyman Başköylü
1648483006
Şefika Ülker 17138259422
Zebeyde Coşkun
14462348686
Zübeyde Çetin
16145292538
|IspartaGönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2830
|4960,00
|31/07/2023
|09:33
|2023/192
|SüleymanÜnal13028396406
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|4945-2688
|1366,00-1000,00
|25/07/2023
|09:3
|2023/193
|Fatma Gülçimen
17996230816
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2700
|1080,00
|25/07/2023
|09:35
|2023/194
|Firdes Serim
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|4913-2719
|1513,00-
374,00
|25/07/2023
|11:25
|2023/195
|Osman Ünal mirasçıları
Gülçin Yıldız
37153590126
Hamide Ünal
12986397814
Hatice Demirtaş
12968398488
Saliha Tanrıkulu
12953398998
Zübeyde Elma
15224323248
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2728
|225,00
|25/07/2023
|10:11
|2023/196
|Bahriye Gülbeyaz
12020430002
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|3990
|3280,00
|25/07/2023
|09:30
|2023/197
|Hasan Çetin
16157292182
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|4010
|2038,00
|25/07/2023
|11:28
|2023/198
|Hatice Demir
14678341464
Vasisi Nafia Yılmaz
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|5082
4925
5083
|1567,00
1068,00
1567,00
|31/07/2023
|09:55
|2023/199
|Güllü Demir mirasçısı
Özcan Demir
14636342830
Sıddıka Akbal
53962032022
Süleyman Demir
14648342484
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|2613
|820,00
|25/07/2023
|09:40
|2023/200
|Ali Ülker
171352259586
Mehmet Ülker
17126259878
Nurettin Ülker
17132259640
Tahir Ülker
17099260734
Yadigar Ülker
17141259358
|Isparta
Gönen
|Koçtepe
(Fandas)
|4438
|625,00
|25/07/223
|10:20
Basın No: ILN01845638
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