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T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/151 Esas PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU
  1. DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Isparta İl özel İdaresi vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın tapuda davalı adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Isparta Belediye Başkanlığı adına tescili talep edilmiş olup;
  2. a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,
b)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Isparta İl Özel İdaresi adına tescil edileceği; c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Isparta Şube Müdürlüğüne yatırılacağı; d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği; 3-Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 30/05/2023
Dosya No Davalılar İl-İlçe Köy/Mevki ada-Parsel M2 Duruşma Günü Duruşma Saati
2023/151 Mustafa Çinçinkaya mirasçılar:
Ayşe Çinçinkaya
15587311180
Hüseyin Çinçinkaya
15572311690
Ismahan Çinçinkaya
12797404138
Selman Çinçinkaya
12509411508
Yaşar Çinçinkaya
15581311308		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2495 1400,00 04/07/2023 09:00
2023/152 Musa Sarıkaya
12827403186
Ayten aydemir15839302720
Ayfer yavuz 17396250834
Ayşe çitin 16142292692
Teslime akkuzu11969431712
ÖzgürAkkuzu11966431876
AliİhsanAkkuzu.11963431930
FatımaKıymık
30457817432		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2497 1900,00 23/06/2023 09:05
2023/153 ZekiYAVUZ17486247874
FatımaYAVUZ17387251116
NevinTAŞBAŞ13487381128
HilmiYAVUZ17417250164
SevimKAPLANTEPE16577278148
HüsyinKPLANTEPE16571278366
NecmettiKartaltepe6565278594
NecmettinKAPLANTEPE15575311536
Şekibe YAVUZ17321253374
Hacer YILDIZ10886468382
Şükriye KÜÇÜKBUCAKLI49039197282
Hasan KAPLANTEPE16559278722
Şevkiye YAVUZ17228256430
Zeliha EGİN11876434868
Fadime ÇİNÇİNKAYA15551312328
Azize YURDAKUL16730273010
Hatice KAPLANTEPE16568278430
Nilfer ÜNVER32488749072
Alaattin KAPLANTEPE16562278658
Cemile DURAN23678041922
Fatime KAYA13235389598
Osman YAVUZ 17426249814
Ömer YAVUZ17408250456
Emin YAVUZ17378251408
Ramazan ÇAM42553413456
Nuri ÇAM42523414476		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2498 1800,00 23/06/2023 09:10
2023/154 Şevkiye Ayvadana
mirasçıları:
FatimeFırat45718308208
Halil İbrahim Çinçinkaya
15590311016
Kazım Çinçinkaya
15584311244
Neslihan Kırlı
18211515060		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2499 1440,00 31/07/2023 09:30
2023/155 AbdullahDEMİRALPMirasçıları
SemranYAVUZ 17324253210
Hacer ÇINAR 13718373496
ZübeydeCOŞKUN 14462348686
MukaddesÖZTÜRK29398852220		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2501 1320,00 25/07/2023 09:35
2023/156 AbdülkadirUludağlı miras:
AynurmahKaplan36763606524
AyselÖzbek
14885334556
Emine Uludağlı
14669341756
FadeKokumacı
18365218510
Fatma Moray
18386217882
Fatma Uludağlı
14558345476
Gülser Çelik
49999164034
Güneş Alagöz
30607812546
Halil Uludağlı
14672341682
Hatice Özer
21455115576
Hatice Yılmaz
18329219768
Havvana Arslan
19727173164
Hüseyin Moray
18431216310
Hüseyin Özbıyık
17444250670
Kadir Uludağlı
10004497454
Mehmet özbıyık
17432251016
Mehmet Uludağılı
14612343622
Rahmi Uludağlı
14675341528
Ramazan Uludağlı
14621343330
Ramazan Uludağlı
14645342548
Semran Yavuz
17324253210
Sezer Moral
18344219248
Süleyman Uludağlı
14699340736
Şenel Ortaç
21986097822
Şeyda Moray
18362218674
Şule Kabar
18371218382
Şükrü Uludağlı
14663341974
Tezcan Erçin
22147517548
Türkan Güleniş
17435250962
Yaşar Uludağlı
14660342028		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2502 1040,00 31/07/2023 09:40
2023/157
2023/158		 Hatice Coşkun
14453348978
Hatice Toptaş
13418383450
Ramazan Toptaş
13415383514
Sebahat Toptaş
13424383222
Şevkiye Demir
14654342256
Turgay Toptaş
13385384566
Şengül Çetin
16136292820		 Isparta
Gönen
Isparta
Gönen		 Koçtepe(Fandas)
Koçtepe
(Fandas)		 2503
2505		 1000,00
1260,00		 04/07/2023
25/07/2023		 09:45
09:40
2023/160 Ahmet YaşarTortop
mirasçıları
İlhan Toptop
12263421966
Yaşar tortop
12251422302
YaseminSönmez
12248422476
Gönül Çiftçi
3388072528
Mustafa Çiftçi
3387702756
Murat Çiftçi
33829704286
Yaşar Çiftçi
33796705392		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2708 720,00 31/07/2023 10:00
2023/161 ŞerifeDEMİR Mirasçıları
Nurten Demir
14693340954
Süleyman Demir
14684341236
Münevver Aydemir
15827303166
Osman AYDEMİRMirasçıları
Hadiye Çinçinkaya
15524313284
Mükerrem Kaya
13184391246
İsmail Aydemir
15851302364
Ayşe ÇİNÇİNKAYA
15587311180
Ali APUHAN
15695307556
Haydar APUHAN
15692307610
MehmetCelalAYDEMİR
15917300174
İsmail AYDEMİR
15893300908		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2703 740,00 04/07/2023 10:05
2023/162 Havva tortop
Mirasçıları
Müyesser Düzenli
39661509874
İhlan Tortop
12263421966
Yaşar Tortop
12251422302
Yasemin Sönmez
12248422476
Gönül Çiftçi
33880702528
Mustafa Çiftçi
33874702756
Murat Çiftçi
33829704286
Yaşar Çiftçi
33796705392		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2706 450,00 25/07/2023 10:10
2023/159 Emel Demir
16216289916
Erdoğan Demir
14681341390
Esengül Kelten
14609343796
Fatıma Yavuz
17267255128
Huriye Ülker
17078261462
Özlem Yavuz
172213256940
Yaşar Demir
14615343568
Şerife Demir mirasçıları
Nurten Demir
14693340954
Süleyman Demir
14684341236
Münevver Aydemir
15827303166
Kemal Demir mirasçıları
Güllü Tosun
49909168220
Erdoğan Demir
14681341390
Hatice Demir
14678341464
Baki Demir mirasçıları
Sıddıka Akbal
53962032022
Süleyman Demir
14648342484
Özcan Demir
14636342830		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2506-2507 460,00-
620,00		 23/06/2023 09:40
2023/163 Ahmet YaşarTortop
mirasçıları
İlhan Toptop
12263421966
Yaşar tortop
12251422302
YaseminSönmez
12248422476
Gönül Çiftçi
3388072528
Mustafa Çiftçi
3387702756
Murat Çiftçi
33829704286
Yaşar Çiftçi
33796705392		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2708 720,00 31/07/2023 10:00
2023/164 Fatma Aydoğmuş
1393356/8738
HasanHüseyinSever
16043295976
İbrahim Özgür
Sever
14348354282
Kenan SEver
143453554346
Mehmet Akif Sever
14342354400		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2711 600,00 25/07/2023 11:05
2023/165 Mustafa Aydemir Mirasçıları
Ahmet Aydemir
15908300466
FatmaBüyüktaşlı
14296788184
Halil Yıldırım
17747239112
Mustafa Aydemir
1589030105
Süheyla Gülbeyaz
12035429534
Ulviye Gül
18248222436		 Isparta
Gönen		 Koçtepe(Fandas) 2712 600,00 25/07/2023 11:05
2023/166 Ali Yavuz
17294254262
Cemile Coşkun
14432349606
Durkadın Ortaç
22052095612
Güllü Kaçmaz
12446415850
Hasan Tut
15335319550		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2797 1000,00 06/07/2023 11:10
2023/168 Mehmet Demirbaş mirasçıları
Adile Yükcü
50146160496
Ali Kaçmaz
12452415622
Ayşe Taşbaş
13490381054
Ayşeli Demirbaş
15107327196
Emine Kaçmaz
12428416424
Fatma Toptaş
13394384274
Halil Kaçmaz
53182058024
Hülya Demirbaş
11585449412
Ismahan Kaçmaz
12440416068
Mehmet Demirbaş
15104327250
Tevekkül Çankaya
16712273694
Yusuf Kaçmaz
12449415796		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2693 336,25 25/07/2023 11:20
2023/169 Feden Demirbaş
15101327314
Hatice Çinçinkaya
15566311828		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2629 477,00 26/06/2023 11:25
2023/170 Hasan Kılıçlı Mirasçıları
Durkadın Çetinkaya
53347052560
Feden Ağacıgül
19580179426
Fikret Sakarya
14345352502
Hamide Hurata
19589179694
Hasan Kılıçlı
17372251626
Kadriye Çakır
13997366004
Melihat Temir
28585879798
Mustafa Çetinkaya
12683407922
Münevver Kaya
13205390586
Nermin Bayrakçı
42652410554
Yaşar Kılıçlı
17438249468		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2626 1540,00 25/07/2023 11:30
2023/171 Kamil Karakaya mirasçıları
Ercan Karaya
17876234828
Fatıma Çinar
13733372986
Havva Koç
17042260620
Huriye Gülçimen
179812231316
Mustafa Karakaya
17894234244
Süleyman Karakaya
17891234308
Yaşar Karakaya
17882234690		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2623 600,00 25/07/2023 11:35
2023/172 Ummahan Özbek
mirasçıları
Hasan Özbek
14915333504
Müyesser Kurt
18395217590
Neviye Kurun
21974099494
Zeliha Yıldırım
17711240328		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2623 600,00 25/07/2023 11:40
2023/174 HaticeDerelimirasçıları
Osman Dereli
28150893860
Aynur Yüksel
22802071798
Günnur Bektaş
34678676434
Ayşe Şimşir
27796905364
Nazmi Akkaya
mirasçıları
Fatma Akkaya
10361486818
Murat Akkaya
10358486982
Cemile Sarışahin
15311325438
Cemile Sarıkaya
Mirasçıları
Osman Akkaya
22568077782
Nevin Öztürk
19463183656
Murat Akkaya
10358486982
Cemile Sarışahin
15311325438
Osman Dereli
28150893860
Aynur Yüksel
22802071798
Günnür Bektaş
34678676434
Ayşe Şimşir
27796905364
Emine Demir
14630343048
Hasan Coşkun
14489347730
Neal Kaçar
11906433816
Nevin öztürk
19463183656
Osman Akkaya
28150893860
Yaşar Coşkun
14495347502		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2619 267,50 31/07/2023 11:45
2023/175 Hatice Dereli
mirasçıları
Cemile Sarıkaya
mirasçıları
Osman Akkaya
225568077782
Nevin Akkaya
19463183656
Fatma Akkaya
10361486818
Murat Akkaya
10358486982
Cemile Sarışahin
15311325438
Osman Dereli
28150893860
Aynur Yüksel
22802071798
Günnur Bektaş
34678676434
Ayşe Şimşir
27796905364
Nazmi Akkaya
mirasçıları
Fatma Akkaya
10361486818
Murat Akkaya
10358486982
Cemile Akkaya
15311325438
Emine Demir
14630343048
Neal Kaçar
11906433816
Yaşar Coşkun
14495347502
Osman Akkaya
22568077782
Nevin Öztürk
19463183656
Hasan Coşkun
14489347730		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2441 1400,00 25/07/2023 11:50
2023/176 Hatice Dereli
mirasçıları
Osman Dereli
28150893860
Aynur Yüksel
22802071798
Günnur Bektaş
34678676434
Ayşe Şimşir
27796905364
Cemile Sarıkaya
mirasçıları
Osman Akkaya
22568077782
Nevin Öztürk
19463183656
Fatma Akkaya
10361486818
Murat Akkaya
10358486982
Cemile Sarışahin
15311325438
Nazmi Akkaya
mirasçıları
Fatma Akkaya
10361486818
Murat Akkaya
1035848698
Cemile Sarışahin
15311325438
Emine Demir
14630343048
Hasan Coşkun
14489347730
Neal Kaçar
11906433816
Nevin Öztürk
19463183656
Osman Akkaya
22568077782
Yaşar Coşkun
14495347502		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2481 1500,00 26/06/2023 11:55
2023/177 Ayşe Çinçinkaya
15587311180		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 5052 3034,00 25/07/2023 11:55
2023/178 Emin Yavuz
17378251408
Fatime Kaya
13235389598
Osman Yavuz
17426249814
Ömer Yavuz
17408250456		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 4930 1633,00 25/07/2023 12:00
2023/179 AyhanKayamirasçıları
Hamide Önal
18713208224
Mahmure Kaya
30871801536
Yalçın Kaya
30856802046
Hüseyin Kaya
30847802338
Nazmiye Kaya
30844802492
İsmail Güvenç
Niyazi Güvenç
Serdar Ünal
Zekine Özdemir		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2632 24520,00 24/07/2023 12:05
2023/180 Ayşe Aydı mirasçıları
Afiyet Ünal
18547032606
Bilal Aydın
18527313100
Yaşar Karakaya
17873234982
Celile Uzun
30952802964
Yaşar Karakaya
17873234982		 Isparta
Gönen		 Koçtepe (Fandas) 2488 2100,00 31/07/2023 12:10
2023/181 Zekiye Çinar mirasçıları
İzzet Çinar
13790371090
Nurittin Çinar
13769371748
Mehmet Çinar
13766371802
Ahmet Çinar
13748372476
Şerife Çinar
137745372530
Ayşeli Elma
15293320926		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 2521 1240,00 25/07/2023 11:05
2023/182 Mehmet Elma mirasçıları
Ali Elma
15314320256
Ayşe Elma
15362318694
Hanife Çiloğlu
12560412056
Muharrem Elma
15320320028		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 2514 580,00 25/07/2023 11:10
2023/183 Havva Demirdal
17723239914
Ramazan Kurt
18425216548		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 2515 600,00 23/06/2023 11:20
2023/184 Hasan Hüseyin Özbek mirasçıları
İsmail Özbek
16568278430
Hatice Kaplantepe
16568278430
Halil Yıldırım
17747239112
Nevziye Kurun
21974099494
Müyesser Kurt
18395217590
Zeliha Yıldırım
17711240328
Hasan Özbek
14915333504
Servet Özbek
14942332648
Hasan Hüseyin Özbek
14939332712
Kadir Özbek
14921333376
Keziban Yıldırım
17696240870
Resmiye Yavuz
17273254900
Huma Özbek
14954332292
Bilgi Özbek
14933332930
Birol Özbek
14927333158
Meral Bülbül
17671221344		 IspartaGönen Koçtepe
(Fandas)		 2516 800,00 07/07/2023 11:25
2023/185 Yaşar Çinar mirasçıları
Mehmet Çinar
13763371966
Nazife Çinar
13775371510
Yıldıray Çinar
13751372302		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 2511
2513
2510		 560,001020,00600,00 29/08/2023 11:20
2023/186 Mustafa Aydemir mirasçıları
Ahmet Aydemir
15908300466
Fatma Büyüktaşlı
14296788184
Halil Yıldırım
17747239112
Mustafa Aydemir
15890301052
Süheyla Gülbeyaz
12035429534
Ulviye Gül
18248222436		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 2491
2291		 1960,00
5620,00		 23/06/2023 11:10
2023/187 Ayfer Çankaya
16763271946
Hatice Coşkun
14453348978
Ramazan Toptaş
13415383514
Turgay Toptaş
13385384566		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 2459 1600,00 25/07/2023 11:30
2023/188 HalimeSever16037296194 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 2620 760,00 25/07/2023 09:55
2023/189 Halil İbrahim Elma
15365318530
Hamide Coşkun
14465348522		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 2727 314,50 23/06/2023 10:55
2023/190 Halime Sever
16037296194
Necati Çelik
12005430522		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 2716 1940,00 23/06/2023 11:30
2023/191 DurmuşAli Akkaya
53212056914
Hanife Aydemir
15812303676
Hüseyin Aydemir
15764305292
Ömer Aydemir
15899300780
Reşat Aydemir
15803303968
Sıddıka Sarıkaya
12839402740
Şerafettin Çetin
16148292474
Ümüt Yıldırım
17726239850
Aynumah Başköylü
16493282724
Erol Çiloğlu
12620410084
Fahriye Aydemir
15920300000
Fedayi Aydemir
16487282952
Fedayi Başköylü
15854302200
Gülsüm Aydemir
15854302200
Hacer Sarpdağ
38251464586
Halil Çiloğlu
12632409670
Havvali Kalem
21572113462
Huriye Türk16481283160
Levent Çetin16121293320
Süleyman Başköylü
1648483006
Şefika Ülker 17138259422
Zebeyde Coşkun
14462348686
Zübeyde Çetin
16145292538		 IspartaGönen Koçtepe
(Fandas)		 2830 4960,00 31/07/2023 09:33
2023/192 SüleymanÜnal13028396406 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 4945-2688 1366,00-1000,00 25/07/2023 09:3
2023/193 Fatma Gülçimen
17996230816		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 2700 1080,00 25/07/2023 09:35
2023/194 Firdes Serim Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 4913-2719 1513,00-
374,00		 25/07/2023 11:25
2023/195 Osman Ünal mirasçıları
Gülçin Yıldız
37153590126
Hamide Ünal
12986397814
Hatice Demirtaş
12968398488
Saliha Tanrıkulu
12953398998
Zübeyde Elma
15224323248		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 2728 225,00 25/07/2023 10:11
2023/196 Bahriye Gülbeyaz
12020430002		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 3990 3280,00 25/07/2023 09:30
2023/197 Hasan Çetin
16157292182		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 4010 2038,00 25/07/2023 11:28
2023/198 Hatice Demir
14678341464
Vasisi Nafia Yılmaz		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 5082
4925
5083		 1567,00
1068,00
1567,00		 31/07/2023 09:55
2023/199 Güllü Demir mirasçısı
Özcan Demir
14636342830
Sıddıka Akbal
53962032022
Süleyman Demir
14648342484		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 2613 820,00 25/07/2023 09:40
2023/200 Ali Ülker
171352259586
Mehmet Ülker
17126259878
Nurettin Ülker
17132259640
Tahir Ülker
17099260734
Yadigar Ülker
17141259358		 Isparta
Gönen		 Koçtepe
(Fandas)		 4438 625,00 25/07/223 10:20



Basın No: ILN01845638

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