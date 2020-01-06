T.C. ERZURUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/854 Esas 03/05/2023

Mahkememizde görülmekte olan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan yargılamasında;Davacı vekili 22/12/2020 tarihli dava dilekçesi ile Muris Mehmet Sıddık SEYLAN'ın terekesine mirasçı Ramazan SEYLAN'ın temsilci olarak atanmasını talep ve dava etmiş olup;Mahkememizce tüm aralamalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalı Reşat ve Faika kızı 1984 doğumlu, 11708200234 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı Gülen SARIDEMİR duruşma günü olan 20/06/2023 tarihinde saat 10:45'te Erzurum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonunda bizzat hazır bulunması ve varsa terekeye temsilci bildirmesi veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde 6100 Sayılı H.M.K.'nın 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı terekeye temsilci olarak Ramazan SEYLAN'ın kabul etmiş sayılacağıhususu ihtar olunarak duruşma günü, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.Basın No: ILN01845348#ilan.gov.tr