T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

2021/387 Esas2021/722 KararEşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak, 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet, Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması suçundan Mahkememizin 25/06/2021 tarih ve 2021/387-2021/722 E-K sayılı ilamı ile 3/18, 3/10, 3/1-1.cümle maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA ve TCK 51. Maddesi gereğinceERTELİ (1 yıl denetim süresine tabi olmak üzere) 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hamid ve Amel Arrak oğlu, 03/07/1998 Bağdat/IRAK doğumlu, Elamriya 314 sok. No:34 Bağdat/IRAK adresinde kayıtlıtüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememizin 25/06/2021 tarih ve 2021/387-2021/722 E-K sayılı ilamı ile Katılan Adana Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Mustafa Öz'ün 09/08/2021 tarihli istinaf talepli dilekçesi sanığa tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf talep dilekçesinin RESMİ GAZETEDE2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.Basın No: ILN01845583#ilan.gov.tr