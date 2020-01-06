T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



DOSYANO : 2021/761 Esas

Aleyhinizedavacı Funda Özfidancı vekili Av.Kubilay Develioğlu tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Köy/Mah.1178 ada 89 pafta,1258 ada 39 pafta, 1258 ada 40 pafta,1257 ada 65 pafta,1219 ada 13 pafta,1219 ada 14 pafta, 1221 ada 2 pafta, 1191 ada 7 parsellerde kayıtlı Dahili Davalı Nevzat ÜNALAN'ın mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 06/09/2023 günü saat: 11:00'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01844516



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