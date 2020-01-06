T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/584 Esas

Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1198 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı OSMAN ERDEM ile uzlaşma sağlanamadığından;Mahkememize 2023/584 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube Müdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.Davanın duruşması 13/07/2023 günü saat 10:35'e bırakılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.26/05/2023Basın No: ILN01844749#ilan.gov.tr