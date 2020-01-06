T.C. GAZİANTEP 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2022/372 Esas

Davacı Ali Dede Koz tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasında Davalı Kadriye Polat'ın (108******18) adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin davalıya ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir. Davalı Kadriye Polat'a ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra dava dilekçesi tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren davalının İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisindedelil ve cevaplarını bildirmesi gerektiği aksi durumda HMK 128 md gereği dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını ikrar etmiş sayılacağınız, yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, HMK.nın 131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.Basın No: ILN01844433#ilan.gov.tr