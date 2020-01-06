T.C. İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/215 Esas

DAVALI : ALİ GÜCENMEZ Hasan ve Tergül oğlu 22/10/1967 doğumlu

Davacı Şevkiye Gücenmez tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Tahkikat duruşma günü: 11/07/2023 günü saat: 09:50'da HMK 147 maddesi gereğince Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edilmeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği ihtar olunur.



Basın No: ILN01843956



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