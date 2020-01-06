T.C. BAKIRKÖY 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/613

Hakaret suçundan Atanazarovna ve Gulsere kızı 1993 ÖZBEKİSTAN doğumlu sanıkhakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 31.03.2023 tarih 2022/613 Esas 2023/178 Karar sayılı ilamı ile TCK.'nın 129/3-son cümle ve CMK 223/4-c maddesi uyarıncasanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarıncaİlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07/06/2023

Basın No: ILN01844670

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