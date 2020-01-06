İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/435 Esas

KARAR NO : 2022/1186

Davacı Türkan Akgül vekili Av. Ülkü Yakışıklı tarafından Necati Akgül'ün gaipliğine karar verilmesi talepli Mahkememizde görülen davanın yapılan açık yargılaması sonunda Gaiplik karar hükmünün ilan edilmesine karar verilmiş olmakla ;

H Ü K Ü M :

1-Davacının davasının KABULÜ ile, Kastamonu ili, CİDE ilçesi, SOĞUCAK köyü Cilt no 79, Hane 25, Bsn 12 nüfusuna kayıtlı HAKKI ve FERİDE 'den olma 15/12/1943 doğumlu 40762619454 T.C. kimlik nolu NECATİ AKGÜL'ün TMK 35 maddeye göre gaip olduğunun TESPİTİNE, karar verilmiştir.

Necati Akgül'e ilan tarihinden bir hafta sonra karar tebliğ edilmiş sayılacaktır. İlan olunur. 12/01/2023

Basın No: ILN01843861

#ilan.gov.tr