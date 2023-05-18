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T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/434 Esas

Davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olanKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Camidağı Mahallesi 117 ada 6 parsel sayılı taşınmazın1026.1 m² daimi irtifak hakkının, 521,54 m²'lik kısmının 1 yıllık geçici irtifak hakkıyla kamulaştırılmasına karar verildiğini, kamulaştırma kararı alınan alanın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı idare adına tescile karar verilmesini talep etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Fatma Topal'a dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. Kamulaştırma Kanunu gereğince davalının adresinin tespiti için kolluk araştırması yaptırılmış, ancak davalının tebligat yapılabilecek açık ve sarih adresi tespit edilememiştir.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren davalıHüseyin veHatice kızı , 13.11.1969 doğumlu,528***700 TC kimlik numaralı FATMA TOPAL'ın idari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Halk Bankası Rize Şubesi nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı28.09.2023 günü saat 10:23'te mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesinin gerekli olduğu aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 18/05/2023

Basın No: ILN01842302

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